Najveće ekonomije EU su postigle dogovor

Ministri finansija šest najvećih ekonomija Evropske unije (E6) postigli su zajednički stav o predlogu za jačanje zajedničkog nadzora nad evropskim tržištima kapitala, saopštilo je danas nemačko Ministarstvo finansija.

 

Autor:  Stanko Stamenković
30.05.2026.13:03
Dogovor su postigli ministri finansija Nemačke, Francuske, Italije, Španije, Poljske i Holandije na sastanku održanom u Berlinu, prenosi Rojters.

U pitanju je inicijativa Evropske komisije kojom bi deo nadzora nad finansijskim tržištima bio prebačen sa nacionalnih regulatora na Evropsku agenciju za hartije od vrednosti i tržišta (ESMA), regulatorno telo sa sedištem u Parizu, prenosi Tanjug.

Prema navodima nemačkog Ministarstva finansija, cilj reforme je jačanje konkurentnosti Evropske unije u uslovima slabog ekonomskog rasta i pojačane konkurencije iz Sjedinjenih Američkih Država i Kine.

"U trenutnoj geopolitičkoj situaciji je jačanje evropskog suvereniteta, konkurentnosti i otpornosti važnije nego ikada ranije", navelo je Ministarstvo finansija Nemačke, ocenjujući da sporazum predstavlja važan korak ka stvaranju unije tržišta kapitala.

Šest najvećih privreda Evropske unije podržalo je smanjenje prepreka za prekogranična ulaganja, dok bi evropski regulator ESMA dobio veća ovlašćenja za nadzor najvažnijih delova finansijskog tržišta.

Da bi reforma stupila na snagu, moraće da je podrži svih 27 članica Evropske unije.

Nemačka očekuje da bi ceo paket mogao da bude usvojen do kraja 2026. godine.

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,99 101,29 101,6
CAD CAD 72,84 73,06 73,28
AUD AUD 71,76 71,97 72,19
GBP GBP 135,1 135,51 135,92
CHF CHF 127,9 128,29 128,67

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 63.106,00 €
ETH ETH 1.730,56 €
LTC LTC 44,88 €
DOT DOT 1,04 €
BCH BCH 261,00 €
LINK LINK 7,87 €
BNB BNB 561,56 €
XMR XMR 354,33 €
