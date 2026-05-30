Najveće ekonomije EU su postigle dogovor

Dogovor su postigli ministri finansija Nemačke, Francuske, Italije, Španije, Poljske i Holandije na sastanku održanom u Berlinu, prenosi Rojters.

U pitanju je inicijativa Evropske komisije kojom bi deo nadzora nad finansijskim tržištima bio prebačen sa nacionalnih regulatora na Evropsku agenciju za hartije od vrednosti i tržišta (ESMA), regulatorno telo sa sedištem u Parizu, prenosi Tanjug.

Prema navodima nemačkog Ministarstva finansija, cilj reforme je jačanje konkurentnosti Evropske unije u uslovima slabog ekonomskog rasta i pojačane konkurencije iz Sjedinjenih Američkih Država i Kine.

"U trenutnoj geopolitičkoj situaciji je jačanje evropskog suvereniteta, konkurentnosti i otpornosti važnije nego ikada ranije", navelo je Ministarstvo finansija Nemačke, ocenjujući da sporazum predstavlja važan korak ka stvaranju unije tržišta kapitala.

Šest najvećih privreda Evropske unije podržalo je smanjenje prepreka za prekogranična ulaganja, dok bi evropski regulator ESMA dobio veća ovlašćenja za nadzor najvažnijih delova finansijskog tržišta.

Da bi reforma stupila na snagu, moraće da je podrži svih 27 članica Evropske unije.

Nemačka očekuje da bi ceo paket mogao da bude usvojen do kraja 2026. godine.

