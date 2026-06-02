Zato trenutni pad profitabilnosti, posmatran izolovano, ne mora nužno predstavljati negativan signal. Naprotiv, u određenim slučajevima može ukazivati na fazu ubrzanog razvoja u kojoj banka deo kratkoročne dobiti svesno usmerava u jačanje tržišne pozicije, korisničkog iskustva i budućih kapaciteta.



Upravo takve odluke često prave razliku između banaka koje ostvaruju kratkoročne rezultate i onih koje grade dugoročnu tržišnu stabilnost.



Dobar primer na domaćem bankarskom tržištu jeste ALTA banka, koja od Privredne komore Srbije već drugu godinu za redom dobija priznanje za najbržu rastuću banku u Srbiji. Konkretno, kod ALTA banke niži profit nije posledica usporavanja poslovanja, slabijih plasmana ili pada aktivnosti, već svesne odluke da se značajan deo prihoda reinvestira u dalji razvoj poslovanja. Drugim rečima, banka je investirala u svoje klijente, zaposlene i budućnost poslovanja, potvrđujući kroz rezultate i strateški pravac sopstveni slogan - „Stabilna, sigurna i jaka“.





Takav pristup pokazuje nivo tržišne ozbiljnosti i dugoročnog planiranja karakterističan za institucije koje više ne posluju kao male ili razvojne banke, već ulaze u fazu stabilnih velikih sistema. Ulazak ALTA banke među deset najvećih banaka u zemlji, odnosno pozicioniranje na 9. mesto na tržištu, podrazumeva potpuno drugačiji nivo ulaganja - kako u operativne kapacitete, tako i u tehnologiju, ljude i dostupnost usluga.



Tokom prethodnog perioda ALTA banka je intenzivno širila mrežu modernih ekspozitura širom Srbije, sa ciljem povećanja dostupnosti usluga i jačanja tržišnog prisustva. Paralelno sa fizičkom ekspanzijom, nastavljen je razvoj digitalnih kanala i proizvoda kroz unapređenje mobilnog bankarstva za fizička i pravna lica, modernizaciju procesa i ulaganja u savremene tehnologije poput AI rešenja, cybersecurity sistema i implementacije SEPA standarda i to bez naknade za SEPA prilive za fizička i pravna lica (do juna 2027.).



Takva strategija pokazuje da banka rast ne posmatra isključivo kroz kratkoročne finansijske pokazatelje, već kroz sposobnost da dugoročno izgradi kvalitetniji, efikasniji i održiviji poslovni model.



Dodatno, značajan deo investicija usmeren je i na organizacioni razvoj i zaposlene. Tokom 2025. godine ALTA banka povećala je broj zaposlenih za 22 odsto, uz kontinuirana ulaganja u edukaciju, modernizaciju radnog okruženja i unapređenje internih procesa.



U tržišnim okolnostima u kojima bankarski sektor sve više zavisi od kvaliteta usluge i brzine prilagođavanja korisnicima, ulaganje u ljude postaje jednako važno kao ulaganje u tehnologiju. Upravo zbog toga ALTA banka danas gradi poziciju jednog od najpoželjnijih poslodavaca u domaćem bankarskom sektoru.



Sve to pokazuje da trenutni pritisak na profitabilnost nije rezultat slabijeg poslovanja, već posledica investicija koje treba da definišu narednu fazu rasta banke. Jer ozbiljne banke, po pravilu, najviše ulažu upravo onda kada najbrže rastu.



