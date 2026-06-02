On je gostujući na Tanjug TV rekao da tu posetu treba posmatrati kroz političko partnerstvo Srbije i Kine, kroz nove investicije i transfer naprednih tehnologija.

"Reč je o nastavku produbljivanja prijateljskih odnosa Srbije i Kine, ali pre svega čeličnog prijateljstva predsednika Aleksandra Vučića i Sija Đinpinga uspostavljenog još 2016, a produbljenog 2024. kada smo potpisali sporazum i videli naše zajednice sa zajedničkom budućnošću, ali i do dodeljivanja Ordena prijateljstva koje je predsednik Si Đinping samo dvaput uručio i to jedanput predsedniku Putinu, a drugi put našem predsedniku Vučiću", rekao je Jovanović.

Prema njegovim rečima, potpisani sporazumi otvaraju prostor za nove investicije, širenje postojećih kapaciteta i otvaranje novih radnih mesta, kao i dolazak proizvodnje robota u Srbiju. Kako je naglasio može se očekivati da će kineske kompanije da zapošljavaju oko 40.000 radnika u Srbiji.

"Ulazak Srbije u robotiku i primenu veštačke inteligencije predstavlja novu razvojnu fazu. Fabrika robota koja će biti otvorena biće prva takve vrste u Evropi, a roboti proizvedeni u Srbiji izvoziće se širom sveta", rekao je on.

Kako je naglasio to će doprineti da se poveća rast bruto domaćeg proizvoda u Srbiji i da u narednim godinama budemo najbržerastuća ekonomija u Evropi, ali i da ne budemo više samo regionalni lider u primeni veštačke inteligencije i digitalizaciji, već da postanemo evropski lider, jer će se samo kod nas proizvoditi roboti.

Govoreći o potpisanom Memorandumu o saradnji u oblasti veštačke inteligencije, Jovanović je istakao da će taj sporazum omogućiti razmenu znanja i obuku domaćih stručnjaka. Naveo je da je planirano da oko 500 mladih stručnjaka iz Srbije godišnje boravi u kineskom gradu Đasingu, gde će učestvovati u procesima razvoja i treniranja robota.

"Znanje koje budu stekli u Kini doneće u Srbiju. Već radimo na tome da roboti koriste srpski jezik, uključujući različite dijalekte, a plan je da tokom Ekspa 2027. roboti budu domaćini i vodiči na paviljonima", naveo je direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

On je ocenio da otvaranje proizvodnje robota u zemlji stvara prostor za uključivanje domaće IT industrije, naučne zajednice i javnog sektora u razvoj novih primena veštačke inteligencije.

Jovanović je dodao i da je tokom posete Kini obišao više tehnoloških kompanija i univerziteta, dodajući da je neverovatna brzina tehnološkog razvoja te zemlje.

"Ako uporedimo Kinu od pre 15 ili 10 ili pet godina, oni sa svakim svojim petogodišnjim planom prave ogromne iskorake. Videli smo napredak u automobilskoj industriji, robotici, veštačkoj inteligenciji i energetici. To su iskustva iz kojih i Srbija može mnogo da nauči", rekao je Jovanović, navodi u saopštenju Kancelarije za IT i eUpravu.

Kada je reč o interesovanju kineskih kompanija i institucija za stručnjake iz Srbije, Jovanović je ocenio da postoji veliki prostor za saradnju naglašavajući da su vrata otvorena za naše mlade ljude i da je potrebno da ih usmerimo da što više njih uči kineski jezik, usvaja nove tehnologije i koristi prilike za stručno usavršavanje u Kini.

