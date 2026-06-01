Poslovni potez koji je u početku delovao kao uobičajena investicija u rudarskom sektoru prerastao je u jedno od najznačajnijih otkrića poslednjih godina u Sjedinjenim Američkim Državama.



Rendal Etkins, bivši bankar i direktor kompanije Ramaco Resources, kupio je rudnik uglja u Vajomingu za oko 1,7 miliona evra. Međutim, ono što se nalazilo ispod površine pokazalo se mnogo vrednijim od uglja.



Tokom istraživanja na tom području otkriveno je ogromno nalazište retkih zemnih elemenata, čija se vrednost procenjuje na više od 31,5 milijardi evra.

Metali koji pokreću tehnologije budućnosti

Nalazište sadrži dragocene elemente poput neodimijuma, disprozijuma i terbijuma, metale koji se smatraju ključnim za savremenu industriju.



Oni se koriste u proizvodnji električnih vozila, vetroturbina, naprednih elektronskih sistema, vojne opreme i najsavremenijih tehnologija koje imaju centralnu ulogu u globalnoj energetskoj tranziciji.



Otkriće dobija dodatni značaj zbog stalnog rasta svetske potražnje za retkim zemnim elementima, dok pristup tim sirovinama predstavlja strateško pitanje za najveće svetske ekonomije.

Izazov kineskoj dominaciji

Kina trenutno zauzima vodeću poziciju na svetskom tržištu retkih zemnih elemenata, kontrolišući najveći deo njihove proizvodnje i prerade.



Zbog toga se otkriće u Vajomingu smatra izuzetno važnim za Sjedinjene Američke Države, jer bi moglo da ojača njihovu energetsku i industrijsku nezavisnost i smanji zavisnost od uvoza strateških sirovina.



Prema navodima kompanije Ramaco Resources, reč je o prvom nalazištu ovakvih razmera otkrivenom na teritoriji SAD u više od sedam decenija.



Uprkos velikom entuzijazmu koji je izazvalo ovo otkriće, njegova eksploatacija neće biti jednostavna. Vađenje i prerada retkih zemnih elemenata zahtevaju naprednu tehnologiju, velika ulaganja i strogo poštovanje ekoloških standarda.



Stručnjaci ističu da će stvarna vrednost nalazišta zavisiti od toga koliko će njegova eksploatacija u narednim godinama biti ekonomski isplativa i ekološki održiva.



U svakom slučaju, investicija koja je počela kupovinom rudnika uglja mogla bi da preraste u jedan od najvažnijih rudarskih poduhvata savremenog doba, sa potencijalnim posledicama ne samo po američku ekonomiju već i po globalno tržište strateških sirovina.



