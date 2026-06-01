Njene razmere su toliko ekstremne da, prema podacima NASA-e, akumulacija vode u ovoj brani može direktno uticati na brzinu rotacije Zemlje.

Reka Jangce, poznata i kao Plava reka, odvodi vodu sa sliva od skoro dva miliona kvadratnih kilometara, snabdevajući vodom čak 40 odsto kineske teritorije. Na sredini njenog toka nalaze se tri prirodna tesnaca po kojima je brana dobila ime: Ćutang, Vu i Silisng.



Sa instalisanom snagom od 22.500 MW, Tri klisure su prva elektrana koja je po proizvodnji nadmašila hidroelektranu Itaipu, zajednički projekat Brazila i Paragvaja na reci Parana. Tokom 2020. godine, nakon intenzivnih monsunskih kiša, kineska brana je oborila rekord Itaipua iz 2016. godine (103 TWh). Te godine, generatori su proizveli blizu 112 TWh električne energije, što je više nego što cele države, poput Finske ili Čilea, potroše na godišnjem nivou.



Ova megastruktura, duga 2.335 metara i visoka 185 metara, sposobna je da zadrži do 40 triliona litara vode. Upravo ta gigantska masa vode bila je predmet istraživanja NASA-e. Kako je geofizičar Bendžamin Fong Čao objasnio, punjenje ovolikog rezervoara pomera Zemljinu osu i usporava njenu rotaciju, čime se dužina dana produžava za 0,06 mikrosekundi.



Iako je ova promena gotovo zanemarljiva za naš svakodnevni život, ona na fascinantan način demonstrira kakav uticaj ljudska aktivnost može imati na planetu, čak i na nivou njene rotacije.

Kako čovek pomera Zemljinu osu?

Ključ ovog fenomena je u "momentu inercije", koji opisuje otpor tela promenama u njegovoj rotaciji. Zemlja nije savršena sfera; njena osa se prirodno pomera usled promena u atmosferi i okeanima za oko 10 centimetara godišnje. Ipak, danas se tom prirodnom procesu pridružuje i "ljudski faktor" - od brana poput Tri klisure do otapanja polarnih kapa, što uzrokuje podizanje nivoa vode ka ekvatoru, piše Euronews.



Drugi primer je eksploatacija podzemnih voda. Između 1993. i 2010. godine, čovečanstvo je iscrpilo oko 2.150 gigatona vode za potrebe poljoprivrede i industrije. Ova masovna ekstrakcija podigla je nivo mora za šest milimetara i, neverovatno, pomerila osu rotacije Zemlje za čak 80 centimetara ka istoku.



Uticaj ovih faktora pokrenuo je debate o uvođenju tzv. "negativne prestupne sekunde" u međunarodno vreme. Ipak, studija objavljena u časopisu Nature sugeriše da otapanje polova već kompenzuje mikroskopsko ubrzanje ili usporavanje Zemlje uzrokovano drugim ljudskim faktorima. Zbog toga je uvođenje prestupne sekunde, prvobitno planirano za 2026. godinu, odloženo za 2029. godinu, a pitanje je da li će ikada biti i realizovano.



