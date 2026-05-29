Indeks Belex15 porastao je za 0,39 odsto, dok je vrednost indeksa Belexline veća za 0,23 procenta.

Prvi na listi dobitnika danas je Dunav osiguranje a.d. iz Beograda. Akcije ove osiguravajuće kompanije porasle su za 1,77 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 1.950 dinara.

Drugi na listi dobitnika je Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca. Akcije ove kompanije veće su za 0,96 odsto i na kraju zatvaranja vredele su po 2.100 dinara.

Jedini na listi gubitnika je Messer Tehnogas a.d. iz Beograda, čije su akcije opale za 0,33 procenta i na kraju zatvaranja vredele su po 34.501 dinara.

Najviše se trgovalo akcijama Dunav osiguranja a.d. iz Beograda sa prometom od 1.072.500 dinara.

