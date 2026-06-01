Isporuke gasa preko granične tačke Strandža 2-Malkočlar, na bugarsko-turskoj granici, od 1. januara do 31. maja iznosile su oko 7,65 milijardi kubnih metara, što je za 6,5 odsto više nego u istom periodu prošle godine, prenosi ruska agencija.



To je ujedno najveći obim isporuka za period januar-maj od početka rada Turskog toka, prenosi Tanjug.



Samo u maju izvoz gasa tom rutom porastao je za tri odsto na godišnjem nivou, na 1,47 milijardi kubnih metara.



Turski tok je izvozni gasovod koji povezuje Rusiju i Tursku preko Crnog mora.



Jedan krak namenjen je snabdevanju turskog tržišta, dok drugi obezbeđuje isporuke zemljama južne i jugoistočne Evrope, uključujući Srbiju, Rumuniju, Grčku, Severnu Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu i Mađarsku.



Ukupni kapacitet gasovoda iznosi 31,5 milijardi kubnih metara godišnje.



Nakon obustave tranzita ruskog gasa preko Ukrajine 1. januara 2025. godine, Turski tok postao je jedina ruta za isporuke Gasproma Evropi.



Izvoz ruskog gasa evropskim krakom ovog gasovoda dostigao je rekordnih više od 18 milijardi kubnih metara tokom 2025. godine.



