Preživeo je i još raste - jugoslovenski gigant se menja posle 100 godina

Kompanija je, kako je potvrđeno u zvaničnom saopštenju za javnost, potpisala ugovor sa španskom kompanijom ROCA o kupovini zemljišta površine oko 200.000 kvadratnih metara sa postojećim industrijskim objektima na području Zaprešića.

Iako je reč o velikom koraku koji otvara novo poglavlje za vekovnu kompaniju, iz Uprave naglašavaju da konačna odluka o eventualnom preseljenju fabrike iz Zagreba još nije doneta. Kako navode, ona će zavisiti od niza faktora, uključujući tržišne uslove, regulatorni okvir, kao i šire makroekonomske i geopolitičke okolnosti koje će uticati na poslovanje u narednom periodu, piše Poslovni dnevnik.

Predsednik Uprave Kraša Tomislav Bagić objasnio je da je postojeća lokacija na zagrebačkim Ravnicama, koja je postala sinonim za fabriku čokolade, dostigla svoje maksimalne kapacitete.

- Na postojećoj lokaciji na Ravnicama proizvodnja se već više od dvadeset godina odvija u stabilnim, ali ograničenim obimima, bez mogućnosti značajnijeg povećanja kapaciteta. Upravo je proširenje proizvodnje ključni preduslov za dalji rast i dugoročno jačanje konkurentnosti – iskorak kakav zaslužuje kompanija sa više od jednog veka tradicije, uz čije su proizvode odrastale generacije - izjavio je Bagić.

Nova lokacija u Zaprešiću, koja ostaje u širem području Zagreba, omogućila bi postepeno širenje, optimizaciju poslovnih procesa i ostvarivanje punog potencijala kompanije.

Ukoliko svi uslovi budu ispunjeni i Uprava donese konačnu odluku o preseljenju, početak proizvodnje na novoj lokaciji ne treba očekivati u skorije vreme. Ceo proces odvijao bi se tokom pet ili više godina, a preseljenje bi se sprovodilo postepeno i u više faza kako bi se obezbedio potpuni kontinuitet proizvodnje, bez prekida u snabdevanju tržišta.

Iz kompanije su posebno istakli brigu o zaposlenima, naglasivši da je cilj ne samo zadržavanje svih postojećih radnih mesta, već i otvaranje novih.

U slučaju preseljenja, posebna pažnja bila bi posvećena podršci zaposlenima u prilagođavanju novoj lokaciji, a potencijalno preseljenje istovremeno otvara prostor za dijalog sa lokalnim zajednicama.

