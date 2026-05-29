Belex15 je porastao za 1,54 odsto, a Belexline za 1,34 odsto.

Prvo mesto na listi dobitnika pripalo je kompaniji "Goša FOM" iz Smederevske Palanke, čije akcije su porasle za 12,44 odsto i na kraju trgovanja vredele po 1.799 dinara.

Sledi beogradski "Energoprojekt holding" iz Beograda sa rastom vrednosti akcija od 5,39 odsto, a koje su na zatvaranju trgovanja imale vrednost od 529 dinara po akciji.

Gubitničku listu predvodi kompanija "Messertehnogas" iz Beograda, sa akcijama koje su pale za 0,33 odsto i na kraju trgovanja vredele po 34.051 dinara.

Najviše je trgovano akcijama kompanije "Dunav osiguranje" iz Beograda čime je ostvaren promet od 3,69 miliona dinara, a drugo mesto zauzeo je "Jedinstvo" iz Sevojna s prometom od 829.200 dinara.

