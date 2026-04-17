Mali iz Vašingtona: Svet u jednoj od najvećih kriza, Srbija drži stabilnost

Tokom boravka, Mali će se sastati sa predstavnicima rejting agencije Fitch Ratings, kao i sa brojnim investitorima kojima će predstaviti potencijale Srbije za ulaganja. Posetu je započeo razgovorima sa agencijama Standard & Poor's i Moody's.

Svet u jednoj od najvećih kriza

Nakon sastanaka, Mali je ocenio da se ovogodišnje zasedanje razlikuje od prethodnih zbog ozbiljnosti globalne situacije.

"Naše finansije su stabilne, a zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici i formiranim rezervama, imamo dovoljno goriva i gasa. U takvim uslovima uspevamo da održimo stabilnost", poručio je Mali.

On je naglasio da je Srbija jedina zemlja na Zapadnom Balkanu sa kreditnim rejtingom i da je cilj njegovo dalje unapređenje.

Razgovori sa MMF-om

Ministar finansija imao je odvojene sastanke sa direktorom Sektora za Evropu u MMF-u Alfred Kamer i zamenikom generalnog direktora Bo Li.

Tema razgovora bile su mere koje zemlje preduzimaju kako bi ublažile posledice energetske krize.

"Veoma konstruktivan sastanak i sa zamenikom direktora MMF-a, Bolijem i sa direktorom MMF-a za Evropu, Alfredom Kamerom. Uh, upravo zbog situacije u kojoj se ceo svet našao, koja je pak vezana uz ovu energetsku krizu. Razgovarali smo o različitim merama koje su zemlje preduzele kako bi apsorbovale taj veliki šok. Neke su zemlje su celokupno povećanje cene sirove nafte prebacili na krajnjeg kupca, znači na građane, dok država Srbija to nije uradila", rekao je Mali posle sastanka.

Fokus na investicije i EXPO 2027

Mali je prisustvovao i prijemu u rezidenciji ambasadora Srbije u Vašingtonu, gde je predstavljen projekat EXPO 2027 Beograd.

Tom prilikom pozvao je predstavnike velikih svetskih kompanija da investiraju u Srbiju.

"Ekspo u Beogradu je najveći događaj u našoj istoriji, ali je takođe i najveći događaj koji će se održati sledeće godine u celom svetu. I to je sjajna prilika, ako uzmete u obzir globalnu krizu, sve neizvesnosti - da se ceo svet konačno okupi posle toliko godina i na neki način pokaže novi početak, novu atmosferu, novi zamah za rast, za razvoj, za saradnju, za jedinstvo. I tu vidim EXPO u Beogradu. Tu vidim priliku za sve vas", poručio je Mali obraćajući se pred više od 250 zvanica.

Srbija u fokusu investitora

Uprkos globalnoj neizvesnosti, Srbija nastoji da očuva ekonomsku stabilnost i privuče nove investicije.

Sastanci u Vašingtonu deo su šire strategije predstavljanja zemlje kao pouzdanog partnera u vremenu globalnih izazova.

