KURSNA LISTA

Finansije i Berza

Mali sa MMF-om: Srbija bila spremna na šok i zaštitila građane od povećanja cene nafte

Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali nastavio je radnu posetu Vašingtonu, gde učestvuje na Prolećnom zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Grupacije Svetske banke, odvojenim sastancima sa zamenikom generalnog direktora MMF-a Bo Lijem i direktorom Sektora za Evropu u MMF-u Alfredom Kamerom. 

Autor:  Nina Stojanović
17.04.2026.09:07
0
Foto: Ministarstvo finansija
Indija blokirala uvoz zlata - tone zaglavljene na carini 
Foto: Shutterstock/Seacalm
Prethodna vest
Sezonci mogu da zarade do 3.000 evra, ali Hrvatska menja pravila
Foto: Filatova Olga/Shutterstock
Sledeća vest

Oni su razgovarali o različitim merama koje zemlje preduzimaju kako bi apsorbovale veliki šok energetske krize, a ministar je naglasio da se pokazalo da Srbija nije prebacila povećanje cene nafte na svoje građane.

"Veoma konstruktivan sastanak i sa zamenikom direktora MMF-a, Bo Lijem i sa direktorom MMF-a za Evropu, Alfredom Kamerom o situaciji u kojoj se ceo svet našao, a koja je vezana za ovu energetsku krizu. Razgovarali smo o različitim merama koje su zemlje preduzele kako bi apsorbovale taj veliki šok. Neke zemlje su celokupno povećanje cene sirove nafte prebacile na krajnjeg kupca, znači na građane, dok država Srbija to nije uradila", istakao je Mali posle sastanka.

Ministar je naglasio da se pokazalo da je Srbija bila spremna za taj šok i da je zato preuzela trošak smanjenja akciza.

"To je imalo mnogo veći pozitivan efekat na celokupnu ekonomiju, s obzirom na to da su takve mere i takva reakcija države, bar u Srbiji, uticale na održavanje kvaliteta životnog standarda, a s druge strane i na dalju podršku sprečavanju inflacije", naveo je Mali.

S obzirom na to da se trenutno razmatraju svi mogući modeli kako zemlje sveta da reaguju ukoliko kriza potraje, Mali kaže da je predlog MMF-a da zemlje reaguju sa više targetiranim merama prema onima koji su najugroženiji.

"Predlog MMF-a je da se reaguje merama prema onim kategorijama stanovništva koje su najugroženije povećanjem cena, prema najsiromašnijima. I o tome ćemo, naravno, sa MMF-om razgovarati u nedeljama koje dolaze”, rekao je ministar.

Dodao je da je sa Bo Lijem razgovarao o još jednoj važnoj temi, a to je naše dalje ulaganje u veštačku inteligenciju. “To se u svetu smatra kao ogromna prednost i ogromna šansa za dalji ubrzani razvoj, a Srbija je već uradila značajne korake ka tome", naglasio je Mali.

Prvi potpredsednik Vlade Srbije će se večeras u Vašingtonu obratiti i na prijemu, u Rezidenciji Republike Srbije, koji će biti posvećen promociji Međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo 2027, čiji će Srbija biti domaćin.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 
Siniša Mali MMF Vašington

Povezane vesti

Mali: "Srbija dobila samo pohvale od rejting agencija za odgovor na energetsku krizu"
Foto: Ministarstvo finansija

18:23 | 0
Srbija ima stabilne finansije - Mali: "Država spremna da preuzme finansijski trošak zbog smanjenja akciza na gorivo"
Foto: Shutterstock/Irene Miller

17:25 | 0
Ministar Mali: "Očekujem produžetak licence za NIS"
Foto: Ministarstvo finansija

17:00 | 0
Mali u Vašingtonu - na Prolećnom zasedanju MMF-a i SB sastao se sa agencijom Standard and Poor΄s i Moody's
Foto:mali_sinisa/instagram/printscreen

15:35 | 0
Oglasila se Narodna banka Srbije - makroekonomska stabilnost očuvana, inflacija ispod centralne vrednosti cilja 
Foto: Milan Petrovics / Shutterstock.com

11:22 | 0
Komentari (0)

Mali: "Srbija dobila samo pohvale od rejting agencija za odgovor na energetsku krizu"
Foto: Ministarstvo finansija

18:23 Finansije i Berza
Promet na Beogradskoj berzi veći od 4,6 miliona dinara
Foto: Vladimir Marković

16:15 Finansije i Berza
Tramp najavio skorašnji završetak rata na Bliskom istoku - evropski indeksi beleže skok, cene nafte rastu
Shutterstock

13:17 Finansije i Berza
Plaćanje bez čekanja - NBS oborila rekord u instant transakcijama
Foto: Shutterstock

12:32 Finansije i Berza
Oglasila se Narodna banka Srbije - makroekonomska stabilnost očuvana, inflacija ispod centralne vrednosti cilja 
Foto: Milan Petrovics / Shutterstock.com

11:22 Finansije i Berza
Alarm iz Međunarodnog monetarnog fonda - globalni dug ide preko 100 odsto BDP-a
Foto: AP | AP

09:09 Finansije i Berza
Velika rotacija kapitala - FED uzdrmao tržišta, oprez među ulagačima
Foto: Shutterstock

08:27 Finansije i Berza
Skok od 29 odsto - jedna banka prevazišla očekivanja analitičara
Foto: Impact Photography/shutterstock.com

19:30 Finansije i Berza
Trgovanje na Beogradskoj berzi završeno sa prometom od preko 8,05 miliona dinara 
Foto: Vladimir Marković

16:47 Finansije i Berza
Kripto tržište u kategoriji "ekstremni strah" - vrednost bitkoina prešla 63.043 evra 
Pixabay/borevina

15:49 Finansije i Berza

Najnovije

Najčitanije

16min

24min

25min

27min

43min

18H

23H

1D

15H

24H

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,37 117,73
USD USD 99,09 99,39 99,68
CAD CAD 72,22 72,44 72,65
AUD AUD 71,21 71,43 71,64
GBP GBP 134,48 134,88 135,29
CHF CHF 126,87 127,25 127,63

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 63.381,00 €
ETH ETH 1.978,10 €
LTC LTC 47,52 €
DOT DOT 1,10 €
BCH BCH 384,04 €
LINK LINK 8,01 €
BNB BNB 534,24 €
XMR XMR 293,20 €
Powered by CoinGecko API