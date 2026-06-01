Reč je o ostrvu Milos, koje pripada grupaciji Kiklada. Posebno je popularan među turistima koji tragaju za jedinstvenim iskustvom u Grčkoj, daleko od gužvi i izvikanih destinacija.

Plaža Sarakiniko

Na Milosu se nalazi i plaža Sarakiniko – jedinstveno mesto koje posetiocima pruža potpuno drugačiji doživljaj letovanja. Talasi i snažni severni vetrovi tokom godina oblikovali su sivkasto-bele vulkanske stene u neobične forme, zbog čega ova plaža podseća na lunarni pejzaž.



Sarakiniko je nastao kombinacijom fosilnih naslaga i vulkanskih erupcija, a upravo su erozija, vetar i more zaslužni za njen nesvakidašnji izgled.





Zbog impresivnog ambijenta, ova plaža smatra se jednom od najfotogeničnijih u čitavoj Grčkoj.



Dok zapadni deo Sarakinika podseća na površinu Meseca, istočna strana otkriva potpuno drugačiji prizor – suvu, gotovo pustinjsku oblast sa retkim rastinjem i kamenitim terenom, prenosi B92.



Boravak na belim liticama Sarakinika tokom kasnih popodnevnih sati pruža nezaboravan pogled na pučinu i jedan od najlepših zalazaka sunca u Grčkoj.



