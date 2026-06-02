Odakle stižu milijarde u Srbiju - Vučić: "Ne možemo da čekamo zauvek"

Blumberg navodi da Vučić svoju političku i ekonomsku strategiju zasniva na privlačenju investicija, otvaranju novih radnih mesta i podsticanju ekonomskog rasta, dok Srbiju pozicionira kao zemlju koja razvija saradnju i sa Evropskom unijom i sa drugim velikim svetskim ekonomijama.

Govoreći o evropskoj privredi, Vučić je ocenio da se Evropa suočava sa problemima konkurentnosti usled slabe produktivnosti i rastućeg protekcionizma.

„Način na koji ljudi rade biće jedan od najvećih problema u Evropi. Svi lepo živimo i ne vidimo šta se događa oko nas“, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, preveliki broj administrativnih i trgovinskih prepreka otežava protok kapitala između Evrope, Kine i Sjedinjenih Američkih Država, što dugoročno može da uspori privredni razvoj kontinenta, prenosi Tanjug.

„Ne možemo da čekamo zauvek“

Predsednik Srbije naglasio je da Srbija ostaje posvećena evropskom putu, ali da istovremeno mora da vodi računa o sopstvenim ekonomskim interesima.

„Mi ćemo uraditi svoj posao kada je reč o ispunjavanju evropskih kriterijuma, ali u međuvremenu moramo da vodimo računa o sebi. Ne možemo da čekamo zauvek“, rekao je Vučić.

Bloomberg podseća da je Srbija tokom prethodnih godina razvila intenzivnu ekonomsku saradnju sa Kinom, koja je postala jedan od najvećih investitora u zemlji. Prema navodima agencije, kineske direktne investicije u Srbiji dostigle su gotovo osam milijardi evra, dok je približno isti iznos obezbeđen kroz kineske kredite namenjene infrastrukturnim projektima.

Tokom nedavne posete Kini, Vučić je izjavio da je za Srbiju obezbeđeno više od milijardu dolara novih investicija, ističući da je saradnja sa Pekingom važan deo ekonomske strategije zemlje.

Američke investicije mogle bi da dostignu 15 milijardi dolara

Govoreći o odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, Vučić je ocenio da postoji značajan prostor za širenje ekonomske saradnje.

Prema njegovim rečima, potencijalna američka ulaganja u energetske i građevinske projekte u Srbiji mogla bi da dostignu čak 15 milijardi dolara, što bi predstavljalo jedan od najvećih investicionih ciklusa u novijoj istoriji zemlje.

Bloomberg u tekstu navodi da je Srbija uspela da izgradi partnerske odnose sa različitim globalnim centrima moći, istovremeno nastavljajući proces evropskih integracija i razvijajući saradnju sa Kinom, Sjedinjenim Američkim Državama i drugim međunarodnim partnerima.

Agencija takođe konstatuje da Vučić ostaje jedna od najuticajnijih političkih figura u zemlji i da svoju ekonomsku politiku temelji na privlačenju kapitala, industrijskom razvoju i povećanju zaposlenosti.

Govoreći o unutrašnjoj politici, predsednik Srbije najavio je da bi tokom ove godine mogli da budu održani i parlamentarni i predsednički izbori. Istovremeno je naveo da ne planira kandidaturu za novi predsednički mandat nakon isteka aktuelnog mandata 2027. godine, ali nije isključio mogućnost povratka na funkciju predsednika Vlade.

