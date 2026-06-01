Indeks Belex15 ostvario je pad od 0,14 odsto, dok je Belexline opao za 0,15 odsto. Jedini na današnjoj dobitničkoj listi je Jedinstvo a.d. iz Sevojna.

Cene akcija ove kompanije porasle su za 0,46 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 8.500 dinara.

Prvi na listi gubitnika je PPT Armature a.d. iz Aleksandrovca, čije akcije su opale za 3,51 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 275 dinara.

Drugi na toj listi je Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca, sa padom cena akcija od 1,38 odsto. Akcije ove kompanije su na kraju zatvaranja vredele po 2.071 dinara.

Treći na listi gubitnika je Dunav osiguranje iz Beograda, čija cena akcija je opala za 0,05 odsto. Akcije ove osiguravajuće kompanije su na kraju zatvaranja vredela po 1.949 dinara.

Akcijama beogradskog Dunav osiguranja danas se i najviše trgovalo uz promet od 1.278.630 dinara.

