Ali iza svakog uspešnog AI sistema stoji nešto mnogo važnije od samog programiranja: matematika.



Upravo zato je Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu jedan od najboljih izbora za sve koji žele da postanu vrhunski stručnjaci za veštačku inteligenciju, jer važi za jedan od vodećih i ključnih centara za razvoj veštačke inteligencije i računarskih nauka u Evropi.



Na ovom fakultetu studenti ne uče samo kako da koriste postojeće tehnologije, već kako da razumeju principe na kojima se one zasnivaju.



Kroz oblasti kao što su linearna algebra, verovatnoća, statistika, optimizacija, teorija algoritama i mašinsko učenje, studenti stiču znanja koja predstavljaju temelj savremenih AI sistema. Fakultet nudi programe iz računarstva, informatike, statistike i primenjene matematike, kao i predmete iz oblasti veštačke inteligencije i mašinskog učenja.



Današnji AI stručnjaci nisu samo programeri, oni su istraživači, analitičari i inovatori koji razumeju kako podaci, algoritmi i matematički modeli funkcionišu zajedno. Upravo takav način razmišljanja razvija se na Matematičkom fakultetu kroz kvalitetno obrazovanje i rešavanje kompleksnih problema, zato su diplomci Matematičkog fakulteta među najtraženijim stručnjacima u vodećim domaćim i svetskim kompanijama.



Posebna prednost fakulteta jeste spoj teorijskog znanja i savremenih oblasti poput data science-a, mašinskog učenja i analize podataka. Programi koji obuhvataju naprednu analitiku podataka i veštačku inteligenciju omogućavaju studentima da steknu znanja i veštine koje su danas među najtraženijima na globalnom tržištu rada.



U vremenu kada AI alati postaju dostupni svima, najveću vrednost imaće oni koji razumeju šta se dešava „ispod haube“, kako modeli uče, zašto donose određene odluke i kako ih unaprediti. Matematički fakultet upravo pruža tu dubinu znanja koja razlikuje korisnike tehnologije od onih koji je stvaraju.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.