Indeks Belex15 ostvario je pad od 0,13 odsto, dok je Belexline opao za 0,09 odsto.

Na današnjoj listi nema dobitnika.

Prvi na listi gubitnika je Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca, čije akcije su opale za 0,53 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 2.060 dinara.

Drugi na listi gubitnika je Dunav osiguranje iz Beograda, čija cena akcija je opala za 0,36 odsto.

Akcije ove osiguravajuće kompanije su na kraju zatvaranja vredela po 1.942 dinara.

Najviše se trgovalo akcijama kompanije Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca uz promet od 803.300 dinara.

