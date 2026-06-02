Tako kazna od 90 evra, ako je ne platite odmah, može dostići neverovatnih 2.890 evra ako vam je dostave na kućnu adresu, zbog dodatnih troškova i procedura.



Ne postoji mogućnost da "prevarite sistem" i da kaznu napravljenu u inostranstvu ne platite. Bilo da se radi o prekršajima napravljenim u zemljama Evropske unije ili u zemljama koje nisu u EU, one će vas "naći" kad-tad, navode iz Blica.

Kakva je situacija u Hrvatskoj

Polemiku oko saobraćajnih kazni i plaćanja u stranim zemljama pokrenuo je jedan Bosanac unutar srpskog dela sajta "Reddit" upitavši ostale, da li bi kaznu od 7,50 evra koju nije prvobitno platio, a koja mu je potom stigla na kućnu adresu u iznosu od 87 evra, trebalo da plati.



Pravda se time da je pre pet meseci bio u Splitu, i ostavio auto na parkingu, ne znajući da se isti plaća. Kaznu od 7,50 evra je video narednog jutra, ali žureći za Bosnu nije stigao da je plati.



Na kućnu adresu stigla mu je kazna u iznosu od 87.20 evra, koja se sastoji od: 7,50 evra - kazna, 17,50 - administrativni i poštanski troškovi, 62,50 evra - troškovi koje je stranka snosila za pribavljanje podataka o vlasniku vozila.



Kako sav sistem kazni i prekršaja funkcioniše i kolike su visine kazni u Grčkoj, Makedoniji i Bugarskoj, možete pročitati u našem izdvojenom tekstu. A šta je ono što je najbitnije proveriti pre nego krenete na put - ukoliko ne biste voleli da vam se desi da vas vrate sa naše granice takođe pročitajte u izdvojenom tekstu "Blica".

Kakva je situacija u Austriji

Mnogi korisnici pomenute mreže savetovali su ga da odmah plati, jer se radi o potpunoj normalnoj proceduri, a jedan Srbin je objasnio svoje iskustvo, doduše sa kaznom dobijenom u Austriji.



Prema njegovim rečima, kada je pitao austrijskog policajca da kaznu od 90 evra plati kasnije, dobio je potvrdan odgovor, ali s obzirom na to da je stranac, policajac mu je izneo sledeće činjenice:

slanje na kućnu adresu u Srbiji uvećaće kaznu na 480 evra, uključujući prateće troškove





ako se ispostavi da ne živi na adresi iz ličnih isprava, traže ga iz Ministarstva spoljnih poslova Austrije i Ministarstva spoljnih poslova Srbije, i kazna bi iznosila oko 2.890 evra.

Nedoumica jednog Srbina koji se sprema da ove godine putuje u Grčku privukla je pažnju na društvenim mrežama. On je prošle godine napravio prekršaj od 200 evra, vozeći automobil iz rentakara, a kako mu je to bio poslednji dan na moru, kaznu nije platio.



Kako je naveo, kazna mu nije stigla na kućnu adresu, a ovaj put na more ide autobusom i interesuje ga da li će imati neprijatnosti po ulasku u Grčku.



Budući da se kazna vezuje za dokumenta, iako je vozilo bilo uzeto iz rentakar agencije, sudeći po iskustvima više članova - kazna ga čeka. Prema zakonima u Grčkoj, kazna, iako je nije dobio na kućnu adresu, može da ga sačeka već na granici.



Kazna mora da se plati, iako je ne šalju na adresu u Srbiji Iako kazna za saobraćajni prekršaj možda još nije evidentirana i informacija nije poslata na granične prelaze, to ne znači da ste oslobođeni plaćanja.



Grčke vlasti ne mogu da vam pošalju kaznu na kućnu adresu, ali prilikom sledećeg ulaska u Grčku, ako kazna nije zastarela, ona će se i dalje nalaziti u sistemu i bićete obavezni da je platite. Takođe, unutar EU postoji registar saobraćajnih prekršaja, što znači da će kazna biti naplaćena čim budete ulazili u EU, bez obzira gde je prekršaj načinjen, navodi se na sajtu nikana.gr.

Spisak cena prekršaja u Grčkoj

Ovo je cenovnik za najčešće saobraćajne prekršaje:



- Prolazak na stop bez zaustavljanja - 700 evra



- Prolazak na crveno svetlo - 700 evra



- Bahata vožnja - 700 evra



- Nedozvoljeno preticanje - 80 evra



- Prekoračenje brzine do 20 km/h - 20 evra



Ukoliko prođete na crveno svetlo, platićete kaznu od 700 evra, a ostaćete i bez vozačke dozvole i bez tablica na 20 dana.

Oduzimanje saobraćajne i vozačke dozvole

Uz to, podsetnik da najveći deo puteva po Grčkoj iako ima dve trake i podseća na autoput, ima ograničenje od 100 kilometara na sat. Za pojedine prekršaje zbog promene propisa od prošle godine ukinuta je novčana kazna. Naime, umesto toga policija skida tablice i oduzima vozačku dozvolu na čak 60 dana.



Ova mera odnosi se na sledeće prekršaje:



- Korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje



- Nevezivanje sigurnosnog pojasa



- Ukoliko nemate kacigu prilikom vožnje motocikla



- Prevoz deteta u automobilu bez dečijeg sedišta



Dakle, za ove prekršaje, u Grčkoj nećete platiti nikakvu kaznu; međutim, ako vas tamošnja policija uhvati, oduzeće vam vozačku dozvolu i registarske tablice na 60 dana.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.