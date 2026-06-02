Odluku je potvrdila uprava katedrale, navodeći da cilj nije ostvarivanje profita, već obezbeđivanje sredstava za održavanje i očuvanje ovog značajnog istorijskog i verskog spomenika, prenosi Fenix.

Ko će morati da plati ulaz?

Nova pravila odnose se na turističke posete unutrašnjosti katedrale.

Ipak, prisustvovanje verskim obredima i dalje ostaje besplatno, kao i ulazak u severni deo katedrale namenjen ličnoj molitvi.

Od plaćanja ulaznice biće oslobođena deca mlađa od 14 godina, osobe sa teškim invaliditetom i njihova pratnja, kao i članovi Udruženja za izgradnju Kelnske katedrale.

Učenici stariji od 14 godina, studenti, pripravnici i korisnici socijalnih kartica iz nemačke pokrajine Severna Rajna-Vestfalija imaće pravo na povlašćenu kartu od šest evra.

Razlog su rastući troškovi

Kako navode nadležni, poslednjih godina troškovi održavanja i funkcionisanja katedrale značajno su porasli, zbog čega je bilo potrebno pronaći stabilan izvor finansiranja.

Ipak, pojedinim danima tokom godine ulazak će i dalje biti besplatan za sve posetioce. To se, između ostalog, odnosi na 1. maj i 3. oktobar, kada će vrata katedrale ostati otvorena bez naplate ulaza.

Milioni turista svake godine

Kelnska katedrala jedna je od najpoznatijih građevina u Evropi i simbol grada Kelna.

Zvanično nosi naziv Katedralna crkva Svetog Petra i Blažene Device Marije i predstavlja sedište Kelnske nadbiskupije.

Ovaj veličanstveni primer gotičke arhitekture od 1996. godine nalazi se na UNESCO listi svetske baštine i svake godine privlači milione turista i hodočasnika iz celog sveta.

Osim verskog značaja, katedrala je i jedna od najposećenijih turističkih atrakcija u Nemačkoj.

Koliko košta ulazak u druge poznate crkve?

Kelnska katedrala nije jedina evropska bogomolja koja naplaćuje turističke posete.

Ulazak u Katedralu Svetog Pavla u Londonu košta oko 31 evro, dok je za posetu Vestminsterskoj opatiji potrebno izdvojiti oko 35 evra.

Jedna od najpoznatijih znamenitosti Barselone, Sagrada Familija, naplaćuje ulaz 26 evra, dok je karta za Berlinsku katedralu 15 evra.

S druge strane, neke od najpoznatijih evropskih crkava i dalje ostaju besplatne za posetioce. Među njima su Bazilika Svetog Petra u Rimu, čuvena katedrala Notr Dam u Parizu, kao i Katedrala Svetog Stefana u Beču.

Besplatan ulaz i dalje imaju i pojedine poznate nemačke crkve, uključujući Crkvu Svetog Mihovila u Hamburgu, Frauenkirche u Minhenu i katedralu u Špajeru.

