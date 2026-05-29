Predsednica Evropske centralne banke Kristin Lagard poručila je danas da je ključni izazov savremene monetarne politike očuvanje kredibiliteta i nezavisnosti centralnih banaka u uslovima pojačanih ekonomskih i političkih pritisaka.

Govoreći na 28. sastanku guvernera frankofonih centralnih banaka u Pnom Penu, glavnom gradu Kambodže, Lagard je istakla da se svet nalazi u fazi u kojoj su sve češći šokovi ponude, dok istovremeno rastu fiskalni pritisci zbog odbrane, klimatske i digitalne tranzicije, kao i starenja stanovništva, objavljeno je na sajtu ECB-a, prenosi Tanjug.

U takvom okruženju, kako je navela, monetarna politika je sve češće suočena sa teškim kompromisima između inflacije i rasta.

Lagard je podsetila kako je istorijsko iskustvo pokazalo da zemlje sa većim stepenom nezavisnosti centralnih banaka imaju nižu i stabilniju inflaciju, dok je period velike inflacije sedamdesetih godina prošlog veka doprineo jačanju doktrine o nezavisnosti monetarnih institucija.

Ona je ocenila da formalna, zakonska nezavisnost nije dovoljna ukoliko nije praćena stvarnom sposobnošću institucija da odole političkim pritiscima, naglasivši da se kredibilitet gradi godinama, a može biti izgubljen veoma brzo.

Govoreći o iskustvu evrozone, navela je da je ECB kroz krize, od dužničke krize do naglog rasta inflacije 2022. godine, stekla autoritet koji joj je omogućio da efikasno sprovodi monetarnu politiku u okviru svog mandata.

Kao tri ključna uslova za očuvanje nezavisnosti centralnih banaka, Lagard je izdvojila jasno definisan mandat sa prioritetom stabilnosti cena, direktnu i transparentnu komunikaciju sa građanima, kao i očuvanje prostora za delovanje monetarne politike kroz odgovornu fiskalnu politiku i stabilan finansijski sistem.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.