''Kada napravite robota, morate da ga obučite, ti roboti mogu da rade sve, od toga da kuvaju kafu, prave pića, da budu recepcionari u hotelima, da ne govorimo o vojnoj industriji i potencijalima u tom pogledu'', rekao je Mali za Tanjug.

Ministar Mali je rekao da nakon toga sledi treća faza - uključivanje veštačke inteligencije i dodao da roboti uče, razvijaju se, prikupljaju znanja iz svih data centara sveta, stvaraju potencijal da rade i razmišljaju mnogo brže i efikasnije.

''Jedan robot nema spavanja, nema pauze za ručak i tako dalje, 24/7 on radi. Mi smo bili u jednoj fabrici Xiaomi u Kini. Uđete u fabriku, nema ljudi, samo roboti. I onda na svakih, ako se ne varam, 78 sekundi izađe novi auto koji je savršen, nema greške. To su stvari koje moramo da radimo i koje nama daju mogućnost da budemo konkurentniji i produktivniji. Bez toga nema napretka, nema prodaje proizvoda i robe na svetskom tržištu'', rekao je Mali.

Naveo je da nije doći do tehnologija i znanja iz te oblasti, ali da Srbiji to omogućava sporazum koji ima sa Kinom.

Mali je istakao da je veoma važna i obuka naših istraživača, preduzetnika i privrednika da počnu primenu novih tehnologija i dodao da je predsednik Si Đinping, tokom posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića i državne delegacije Kini, najavio 50 novih istraživačkih projekata sa raznim institutima u Srbiji u cilju azvoja novih tehnologija.

''Nečega što u ovom trenutku ne postoji u Srbiji, kako bi Srbija bila dominantna i ispred svih u Evropi u primeni tih tehnologija, što nam omogućava da budemo konkurentniji i bolji nego ostali'', naglasio je Mali.

Govoreći o značaju fabrike robota, naveo je da ona znači novu budućnost i novu stranu razvoja u našem privrednom razvoju.

''Od zemlje koja je pre 15 godina bila na ivici bankrota, sada pravite kvantni skok i krećete sa robotima, sa veštačkom inteligencijom, sa inovacijama, sa istraživačkim centrima.... To je ono što je budućnost i Srbija neće zaostajati, naprotiv, biće ispred svih'', rekao je Mali Tanjugu.

Govoreći o značaju nedavne posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini, Mali je ocenio da je suštine svake Vučićeve posete u inostranstvu vek ekonomija i šta može da se uradi da građanima Srbije bude bolje. Kao najznačajniji rezulat posete izdvojio je potpisane sporazume sa kineskim kompanijama koji obezbeđuju 1. 650 novih radnih mesta i investicije od 953 miliona evra.

Mali: "Napredak u pregovorima sa MOL, danas ili sutra očekujemo odgovor na naš predlog"

Mali je naveo da je napravljen napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u i da očekuje da danas ili sutra dobijemo povratnu informaciju od mađarske kompanije povodom poslednjeg predloga naše strane.

Očekuje da kraja ove nedelje bude uspešno završena još jedna runda pregovora. Takođe, danas ili sutra očekuje povratnu informaciju od MOL-a na poslednji predlog koji je poslala srpska strana u vezi sa radom Rafinerije u Pančevu i još neka pitanja, kako kaže, koja su ostala otvorena u tim pregovorima.

''Pa ćemo da vidimo. Ja sam optimista da možemo do kraja nedelje da zatvorimo ovu rundu pregovora. Naravno to zavisi i od njih i od nas, ne odustajemo'', rekao je Mali za Tanjug na pitanje šta se trenutno dešava u pregovorima sa MOL-om, s obzirom da uskoro, 6. juna, ističe produženi rok koji je OFAC dao toj kompaniji za pregovore o kupovini ruskog vlasništva u NIS-u.

Mali je naveo da krizu sa NIS-om nije izazvala srpska strana i podsetio da je do sada bilo više produženja od OFAC-a odnosno američke administracije.

''I njima je u interesu da se ova kriza reši na najbolji mogući način. Tako da, što se nas tiče, u dobroj veri, nastavljamo razgovore sa MOL-om sa ciljem da završimo te razgovore u što kraćem vremenskom periodu'', rekao je Mali.

Na pitanje da li će možda još biti snižena akcizu na gorivo kako bi se održala stabilnost cena i da li je država uspela da obnovi deo goriva koje je pušteno iz robnih rezervi, Mali je rekao da je država uspela da obnovi rezerve i istakao da je to kontinuirana aktivnost.

Poručio je da će država nastaviti kroz smanjenje akcize da regulišemo cenu goriva kako bi zaštitila građane od visokih cena.

"Mi smo sad, ako se ne varam, kupili nekih 10.000 tona dizela od Naftne industrije Srbije ili kupujemo danas, sutra završavamo. Tako da polako obnavljamo ono što smo pustili pre nekih mesec dana na tržište iz robnih rezervi. A s druge strane, mislim da i samo to smanjenje akciza građanima Srbije, narodu, pokazuje koliko je država uvek spremna da najveći teret krize preuzme na sebe i time pokaže svoju snagu, kao i svoju brigu prema ljudima", istakao je Mali.

Dodao je da je tako bilo i kada je bio kovid kada je država pomogla celoj privredi, ali tokom energetske krize 2022. godine.

"Mi smo sada umanjili akcize, prvo za 20 odsto, pa 25 odsto, pa 20 odsto, pa 15 odsto i tako dalje. I dalje držimo nivo umanjenih akciza, dokle god ne vidimo stabilizaciju, cena nafte na svetskom tržištu, koja bi se pak preslikala i ovde, u smislu da ne dolazi do drastičnog i naglog povećanja cene ni dizela ni benzina. I kao što vidite, do tog drastičnog povećanja kod nas nije došlo, upravo zbog smanjenja akcize i zbog toga što je država preuzela teret toga na sebe, pomogla maloprodaji, dakle ovima koji prodaju dizel i benzin, a pomogla i veleprodaji takođe", naveo je Mali za Tanjug.

Napomenuo je da zbog toga nismo imali inflatorni skok, kao ni nestašica i ograničenja niti, kako je rekao, paniku koju smo mogli da vidimo u mnogim drugim zemljama.

"To kod nas niste imali priliku da vidite, što kažem, još jednom govori o snazi naše ekonomije i naravno odgovornoj politici koju vodimo. Ali još jednom, nastavićemo da kroz smanjenje akcize regulišemo cenu goriva na način da građani ne osete krizu koja se inače dešava na globalnom nivou kada je cena dizela i cena goriva generalno u pitanju", poručio je Mali.

Mađarska naftna kompanija MOL Group objavila je u petak da je od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) dobila zvaničnu licencu za nastavak pregovora o kupovini većinskog vlasničkog udela u kompaniji NIS do 6. juna i navela da određeni uslovi treba da budu dogovoreni u narednim nedeljama. Prethodni rok za sklapanje kuporodajnog ugovora između MOL-a i Gaspromnjefta bio je 22. maj.

Kompanija NIS dobila je novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD kojom se kompaniji omogućava nastavak operativnih aktivnosti odnosno prerada nafte zaključno sa 16. junom. Tom licencom omogućeno je održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja.

MOL Grupa je 19. januara saopštila da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa kompanijom Gaspromnjeft o kupovini udela od 56,15 odsto u srpskoj kompaniji. MOL Grupa, kako je tada navedeno, u pregovorima je i sa nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata - ADNOK o njenom ulasku u vlasničku strukturu NIS-a kao manjinskog akcionara. SAD su uvele sankcije NIS-u 9. oktobra 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva.

