Putovanje vozom je veliki hit u Evropi već nekoliko godina, grade se nove pruge, uspostavljaju se nove linije, a sve više ljudi bira ovaj spor, udoban i ekološki način prevoza.

Stare, dugo uspostavljene linije koje decenijama nisu izgubile svoj šarm takođe dobijaju novu popularnost. Jedna od njih je železnička pruga koja povezuje sever i jug Italije, koja je jedina u Evropi gde se voz ukrcava na trajekt!

Voz koji se ukrcava na trajekt

Ako se desi da negde zadremete tokom vožnje vozom, vrlo je moguće da ćete se probuditi usred Sredozemnog mora. Lako ćete pomisliti da još uvek sanjate, ali ovo nije halucinacija ili metafora, ovo će vam se bukvalno dogoditi. Ovo je svakodnevna realnost Intersiti Notea, najdužeg noćnog voza u Italiji, koji saobraća 1.489 kilometara od Milana do Sirakuze.

Negde usput, u malom gradu Vila San Đovani na vrhu "čizme", dešava se taj genijalni trenutak kada se voz odvaja, utovaruje na brod i ponovo sastavlja na drugoj strani.

Proces je gotovo koreografski. Voz prvo polako ulazi u železničke pruge ugrađene u trup trajekta, zatim se zaustavlja, odvaja od prednjih vagona, kreće se unazad, a zatim ponovo kreće, ovog puta na drugu prugu koja vodi na drugu stranu broda.

Posada u fluorescentnim prslucima sprovodi ceo proces uz zvuke motora i vikanje uputstava, dok putnici u kabinama osećaju niz trzaja i struganja metala. Kada je voz potpuno natovaren, trajekt isplovljava ka Mesinskom moreuzu, piše Bi-Bi-Si (BBC).

Iskustvo koje svaki putnik pamti

Ono što sledi je iskustvo koje bi svaki putnik trebalo da iskoristi. Dok voz "putuje" morem, moguće je napustiti kabinu, izaći na palubu i posmatrati kako svetla Sicilije nestaju u tami, a obala Kalabrije se polako približava. Čitavo prelaženje traje oko sat vremena, dok celokupno putovanje traje između devet i 11 sati.

Nakon prelaska, voz se ponovo povezuje u Mesini i nastavlja putovanje ka Palermu ili Sirakuzi, kroz predele Kalabrije i Kampanije, sve do Napulja.Svi vozovi nude vagone za spavanje, kušet-vagone i premium vagone, svaki sa sopstvenim tušem i toaletom. Kupei su klimatizovani, imaju utičnice i mogu se zaključati. ​​

Oni koji žele da nastave istraživanje Sicilije vozom mogu da pređu na Minueto, koji se vijuga preko ostrva, prolazeći pored sedam mesta svetske baštine UNESKO-a na četvoročasovnom putovanju od Katanije do Komiza.

Ova istorijska ruta, izgrađena pre 150 godina, ima šest glavnih mostova, 43 manja mosta i 13 tunela.

Poslednja linija u Evropi

Linija kroz Mesinsko moreuz je u funkciji od 1899. godine i nekada je bila jedna od samo nekoliko evropskih trajektno-železničkih veza, uključujući i onu između Dovera i Denkerka. Sve su zatvorene ili zamenjene mostovima i tunelima.

Nakon zatvaranja nemačko-danske linije Putgarden-Redbi 2019. godine i nemačko-švedske linije Zasni-Treleborg 2020. godine, Intersiti Note je poslednja preostala putnička železnička trajektna linija u Evropi. Ali ovaj jedinstveni ritual možda neće dugo trajati.

Italijanska vlada je oživela dugogodišnji plan izgradnje mosta preko Mesinskog moreuza vrednog 13,5 milijardi evra, jednog od najambicioznijih inženjerskih projekata na svetu. Dok pristalice to vide kao napredak, kritičari upozoravaju da bi to moglo da preusmeri resurse sa hitnijih infrastrukturnih potreba južne Italije, piše Putni kofer.

Kakav god bio ishod, sama ideja o mostu već je bacila senku na jedno od najpoetičnijih putovanja u Evropi i osećaj povezanosti koji ono predstavlja.

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