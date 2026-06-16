"Razgovarali smo o jednom izuzetno važnom dokumentu. Nadam se da će premijer Kobahidze imati vremena da negde pre 'Wine Vision-a', to je veliki vinski sajam koji se održava u Beogradu, rekao bih treći ili četvrti na nivou cele Evrope, da dođe u bilateralnu posetu Beogradu i Srbiji i da ćemo tada najkasnije potpisati ugovor o slobodnoj trgovini", kazao je Vučić posle sastanka sa predsednikom Vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom na zajedničkoj konferenciji za medije.



Vučić je istakao da bi ugovor o slobodnoj trgovini bio platforma i temelj ubrzanog razvoja ekonomskih odnosa Srbije i Gruzije, kao i bilateralnih trgovinskih odnosa dve zemlje.



Kako je naveo, gotovo sve što je potrebno da se uradi u vezi tog sporazuma je završeno, a ostalo je još do četiri odsto ukupnog ugovora da se privede kraju.



"Kada to uradimo, onda ćemo to predstaviti javnosti Gruzije i Srbije i onda ćemo reći ljudima kakve sve benefite mogu da imaju od trgovine između naših zemalja", kazao je Vučić.



Navodeći da je najveći uvoznik robe iz Gruzije jedan od trgovinskih lanaca iz Srbije, Vučić je ukazao da se može samo zamisliti koliko će oni više da uvoze iz Gruzije onog sekunda kada budu imali bez carina pristup gruzijskoj robi.



Vučić je naglasio da je to dobro za gruzijske proizvođače, kao i za srpske potrošače, koji će, kako je istakao, da imaju niže cene, viši kvalitet i koji će da dobiju na konkurentnosti.



"Isto važi i za srpske proizvođače i gruzijske potrošače", dodao je predsednik Srbije.



Što se tiče bilateralne trgovine, Vučić je kazao da je ona sve bolja.



Prema njegovim rečima, ove godine u prva četiri meseca zabeležen je rast od 36,4 odsto bilateralne trgovine, a posebna je velika stopa rasta u uslugama, odnosno u turizmu, od uspostavljanja direktnog leta između Tbilisija i Beograda.



"Ti brojevi drastično rastu, sve je veći broj srpskih turista u Gruziji, očekujemo i sve veći broj turista iz Gruzije u Srbiji, ali očekujemo i sve veći broj poslovnih ljudi koji će dolaziti u Tbilisi i druga gruzijska mesta, kao što očekujemo gruzijske biznismene, poslovne ljude u Beogradu i Srbiji", naveo je Vučić.



Izrazio je zahvalnost premijeru Kobahidzeu, predsedniku Kavalašviliju i svima ostalima na donošenju odluke da Gruzija uzme učešće na EXPO 2027, piše B92.



"Verujem da ćemo moći da vidimo i mnoge sportiste i mnoge muzičare, ali i mnoge biznismene i političare koji će da posete Srbiju 2027", kazao je Vučić i istakao da će Ekspo u Beogradu sledeće godine biti najveća priredba na svetskom nivou.



Dodao je da, s obzirom na to da je 2027. neparna godina, u njoj neće biti organizovanih sportskih takmičenja, olimpijade, tako da će Ekspo u Beogradu biti najveća priredba sa najviše ljudi u svetu.



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