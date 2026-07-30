Ovo nije slučajnost ili univerzalno pravilo, već praktično rešenje za jednu od najprodavanijih namirnica.

Broj jedan nije znak da su proglašene za najbolje voće, već jednostavan način da kupci brzo pronađu proizvod koji se najčešće meri.

Godinama su banane među proizvodima koje kupci najčešće stavljaju u korpe za kupovinu, bez obzira na godišnje doba, cenu ili veličinu prodavnice. Prodaju se tokom cele godine, lako se prepoznaju, a kupuju ih skoro sve generacije. Zato ih trgovci stavljaju na početak liste voća i povrća na vagi.

Trgovci biraju ono što kupci najčešće mere

Na ovaj način, kupci mogu brzo da pronađu proizvod koji se prodaje u velikim količinama, bez potrebe da pretražuju ceo meni.

Broj jedan, međutim, nije jedinstveni kod koji važi za sve trgovinske lance.

Svaka kompanija može sama da organizuje raspored proizvoda i dodeli im etikete, ali banane su često među prvim artiklima koji se nude zbog velike potražnje.

Visoko pozicioniranje banana u odnosu na drugo voće i povrće takođe ima veze sa abecedom. Iako avokado, ananas, artičoke ili aronija slede banane po abecedi, rangirane su na prvo mesto zbog velike potražnje i visokog profita koji donose trgovcima na malo. Banane su među najčešćim vrstama voća na svetskom tržištu.

Banane su ispred drugog voća zbog potražnje i zarade

Gaje se tokom cele godine u brojnim tropskim zemljama, a najveći deo proizvodnje dolazi iz Azije, Latinske Amerike i Afrike. Iako postoji veliki broj različitih sorti, kavendiš se najčešće prodaje u evropskim i severnoameričkim prodavnicama.

Ova sorta je postala standard zbog svoje otpornosti tokom transporta, ujednačenog izgleda i sposobnosti sazrevanja nakon berbe. Poznato je oko hiljadu sorti, a proizvodnja je raspoređena u približno 150 zemalja. Njihova zrelost u prehrambenoj industriji se najčešće procenjuje prema skali od sedam boja.

Potpuno zelene banane su čvršće i manje slatke, a u nekim delovima sveta se kuvaju pre konzumiranja. One čija je kora skoro smeđa su mekše i slađe, pa se često koriste za pripremu kolača, deserta i pića, piše tportal.

Prema veb-sajtu Science Meets Food, banane su najpopularnije voće na svetu, a takođe su među ekonomski najvažnijim usevima za ishranu. National Geographic izveštava da banane čine skoro tri četvrtine svetske trgovine tropskim voćem. Više od 100 milijardi banana se pojede širom sveta svake godine.

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