U poređenju sa istim periodom prošle godine, kada je zabeležen gubitak od 760 miliona evra, rezultat je poboljšan za više od 900 miliona evra, prenosi Berliner cajtung.

Prihodi kompanije porasli su za 1,8 odsto međugodišnje i iznose 13,6 milijardi evra, dok je broj putnika dostigao oko 960 miliona.

Glavni pokretači finansijskog preokreta su bolji operativni rezultati u svim sektorima, mere štednje, ali i smanjenje broja zaposlenih u upravi i internim uslugama.

DB navodi da se proces racionalizacije odvija brže od planiranog, tako da je već ispunjeno oko 30 odsto ciljeva postavljenih za 2028. godinu.

Međugradski i daljinski saobraćaj Dojče bana zabeležio operativni profit od 148 miliona evra, naspram prošlogodišnjeg gubitka od 59 miliona evra, regionalni saobraćaj je registrovao operativnu dobit od 89 miliona evra, dok je naslabija karika teretni saobraćaj sa minusom od milion evra.

Uporedo sa oporavkom dobiti, porastao je i neto finansijski dug kompanije, za oko milijardu evra na ukupno 21,6 milijardi evra, zbog velikih ulaganja u infrastrukturu.

Nemačka vlada i Dojče ban uložili su u prvoj polovini godine 8,7 milijardi evra u železničku infrastrukturu, što predstavlja najveća polugodišnja ulaganja u istoriji kompanije.



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