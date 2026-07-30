Naravno, ne znači da će svaka stara stvar automatski postati vredna. Kod kolekcionarstva presudni su retkost, očuvanost, originalno pakovanje, ograničen broj primeraka i interesovanje kupaca.

Ipak, pojedine kategorije već godinama beleže rast i mnogi ljubitelji kolekcionarstva veruju da bi određeni predmeti koje danas kupujemo ili čuvamo mogli za nekoliko godina vredeti znatno više.

LEGO više nije samo igračka - pojedini setovi postali prava kolekcionarska roba

LEGO kockice odavno su prevazišle status obične dečje igračke. Danas postoje kolekcionari koji pažljivo prate tržište i kupuju određene setove sa idejom da ih sačuvaju.

Najveći potencijal imaju modeli koji su:

- proizvedeni u ograničenim količinama,

- kratko bili u prodaji,

- deo poznatih kolekcija,

- potpuno novi i neotvoreni.

Posebno su traženi veliki setovi povezani sa popularnim filmskim serijalima, svemirom, superherojima i poznatim građevinama.

Neki modeli koji su se ranije prodavali za nekoliko stotina evra nakon povlačenja iz prodaje dostizali su znatno više cene među kolekcionarima. Međutim, stručnjaci upozoravaju da nije dovoljno kupiti bilo koji LEGO set - vrednost najčešće raste kod onih primeraka koji postanu retki.

Pokemon karte - mali komadi kartona koji mogu vredeti pravo bogatstvo

Jedan od najvećih kolekcionarskih fenomena poslednjih godina su Pokemon karte. Ono što su devedesetih i početkom dvehiljaditih mnogi kupovali kao igru, danas je ozbiljno tržište.

Najviše se traže:

- Prve generacije karata,

- Retki primerci,

- Karte u savršenom stanju,

- Primerci sa profesionalnom procenom kvaliteta.

Posebnu vrednost imaju stare karte koje su sačuvane bez oštećenja, ogrebotina i tragova korišćenja.

Ipak, važno je znati da većina karata nema veliku tržišnu vrednost. Pravi kolekcionarski primerci su oni koji su retki i koje želi veliki broj kupaca.

Stari stripovi vraćaju se među kolekcionare

Stripovi koji su nekada završavali u fiokama i na tavanima danas ponovo privlače pažnju ljubitelja devete umetnosti.

Najviše vrede:

- prvi brojevi poznatih serijala,

- Retka izdanja,

- Stripovi sa malim tiražom,

- Očuvani primerci sa kompletnim koricama.

Na prostoru bivše Jugoslavije posebno interesovanje postoji za stare stripove koji su obeležili generacije. Mnogi vlasnici nisu ni svesni da primerci koje godinama čuvaju mogu imati veću vrednost nego što očekuju.

Kod stripova je stanje gotovo najvažnije - očuvan primerak sa originalnim koricama može vredeti višestruko više od istog izdanja koje je oštećeno.

Satovi - predmeti koji mogu postati investicija

Kvalitetni satovi decenijama imaju svoje mesto među kolekcionarima. Za razliku od mnogih proizvoda koji gube vrednost čim izađu iz prodavnice, određeni modeli satova mogu vremenom postajati sve traženiji.

Kolekcionari posebno obraćaju pažnju na:

- Stare mehaničke satove,

- Poznate švajcarske proizvođače,

- Ograničene serije,

- Modele sa originalnom kutijom i dokumentacijom.

Kod satova nije važna samo starost. Nekada noviji, ali redak model može vredeti više od mnogo starijeg sata koji nije tražen.

Vinili - muzika iz prošlosti koja ponovo dobija vrednost

Vinil ploče doživele su veliki povratak. Iako su dugo bile potisnute digitalnim formatima, poslednjih godina sve više ljudi ponovo kupuje gramofone i kolekcije ploča.

Najtraženija su:

- Prva izdanja albuma,

- Ograničene serije,

- Ploče poznatih izvođača,

- Primerci u odličnom stanju.

Posebnu vrednost imaju izdanja koja imaju zanimljivu istoriju - albumi koji su kratko bili dostupni, povučeni iz prodaje ili su kasnije postali kultni.

Ne bacajte ni stare konzole, igre i foto-aparate

Pored LEGO setova, karata, stripova, satova i vinila, sve više pažnje dobijaju i druge stvari koje su nekada bile deo svakodnevnog života.

Kolekcionari danas traže:

- Stare konzole za video-igre,

- Originalne igre iz devedesetih,

- Prve digitalne fotoaparate,

- Stare telefone,

- Sportske suvenire,

- Novčiće i stare novčanice.

Posebno su zanimljivi predmeti koji vraćaju nostalgiju i podsećaju na određeno vreme ili generaciju.

Najvažnije pravilo: vrednost raste samo ako je predmet sačuvan

Mnogi ljudi naprave grešku jer misle da će svaka stara stvar jednog dana postati vredna. U stvarnosti, tržište kolekcionarstva veoma je selektivno.

Najveću šansu imaju predmeti koji su: originalni, dobro očuvani, kompletni, sa ambalažom i dokumentacijom, povezani sa jakom pričom ili brendom.

Zato kutija starih stvari na tavanu možda nije samo uspomena iz prošlosti. Među njima se može naći predmet koji danas deluje bezvredno, a za nekoliko godina može privući pažnju kolekcionara.

Jer ono što je nekada bila samo igračka, ploča, strip ili sat - nekome drugom danas može biti komadić istorije.

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