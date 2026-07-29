Zašto je Ajfon 17 Pro mnogo skuplji u Evropi nego u Americi - isti telefon, a razlika u ceni ogromna

Novi Ajfon 17 Pro stigao je na tržište, ali kupci širom sveta za isti telefon ne izdvajaju isti iznos novca. Dok se u Sjedinjenim Američkim Državama prodaje po znatno nižoj ceni, u pojedinim državama kupci moraju da plate i više nego duplo, piše Kamatica.

Razlika u ceni između američkog i evropskog tržišta dostigla je nivo koji nije viđen godinama, a glavni razlozi za to su porezi, carine, kurs valuta, troškovi distribucije i lokalni propisi.

Prema analizi Deutsche Bank Research iz izveštaja "Mapping the World’s Prices 2026“, koji poredi cenu istog modela Ajfona 17 Pro sa 256 GB memorije na 40 svetskih tržišta, većina evropskih zemalja nalazi se među skupljim mestima za kupovinu najnovijeg Eplovog telefona.

Švajcarska najjeftinija u Evropi, Turska najskuplja na svetu

Među evropskim zemljama najpovoljnije se Ajfon 17 Pro kupuje u Švajcarskoj, gde cena iznosi oko 1.187 evra.

Na drugoj strani liste nalazi se Turska, koja je ubedljivo najskuplje tržište. Za isti uređaj tamo je potrebno izdvojiti čak 2.222 evra, što je više nego dvostruko u odnosu na cenu u Sjedinjenim Američkim Državama.

Od svih analiziranih tržišta samo je Japan jeftiniji od SAD. Tamo Ajfon 17 Pro košta oko 1.121 dolar, dok je cena u Americi oko 1.181 dolar.

Analitičari navode da Japan ima povoljniju cenu zbog slabijeg jena, dok Južna Koreja ostaje među najjeftinijim tržištima zbog snažne konkurencije domaće kompanije Samsung.

Porezi najveći razlog razlike u ceni

Jedan od ključnih razloga zbog kojih isti telefon ima potpuno različitu cenu širom sveta jesu porezi.

Kao primer se navodi Mađarska, gde PDV iznosi čak 27 odsto, što značajno povećava konačnu cenu uređaja.

Sa druge strane, Švajcarska ima relativno nizak PDV od 8,1 odsto, zbog čega Ajfon tamo može biti povoljniji, iako je reč o zemlji sa veoma visokim životnim standardom.

Pored poreza, na cenu utiču i carine, troškovi uvoza, distribucije i promene vrednosti domaćih valuta.

Brazil i Egipat među najskupljim tržištima

Posle Turske, među najskupljim tržištima za kupovinu Ajfona 17 Pro nalaze se:

Brazil – oko 1.937 evra

Egipat – oko 1.605 evra

Meksiko – oko 1.420 evra

Analiza pokazuje da upravo ove zemlje predstavljaju primere kako kombinacija visokih poreza, carina i slabije valute može značajno da podigne cenu tehnoloških proizvoda.

Koliko Ajfon 17 Pro košta u najvećim evropskim ekonomijama?

U pet najvećih evropskih ekonomija cene su slične, ali su i dalje više nego na američkom tržištu.

Najjeftiniji je u Velikoj Britaniji, gde Ajfon 17 Pro košta oko 1.265 evra.

Slede Nemačka, Španija i Francuska, gde su razlike u ceni male i kreću se oko nekoliko desetina evra.

Najskuplja među velikim evropskim ekonomijama je Italija, gde cena uređaja iznosi oko 1.332 evra.

Turska plaća čak 119 odsto više nego Amerika

U istraživanju je cena Ajfona u SAD postavljena kao osnovni indeks 100, dok su ostale zemlje poređene u odnosu na tu vrednost.

Prema toj računici, Ajfon 17 Pro je u Turskoj skuplji čak 119 odsto nego u SAD.

Razlog za toliku razliku nije samo cena uređaja, već i dodatni troškovi koje kupci moraju da plate.

Ukoliko bi neko kupio telefon u Americi i uneo ga u Tursku, morao bi da plati registraciju IMEI broja koja iznosi oko 54.258 turskih lira, odnosno oko 1.006 evra ili 1.147 dolara.

Ta naknada je gotovo jednaka ceni celog telefona na američkom tržištu.

Evropa sve skuplja u odnosu na SAD

Kada se uporede cene Ajfona 7 iz 2017. godine i današnjeg Ajfona 17 Pro, vidi se da su cene u mnogim zemljama rasle brže nego u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ajfon 7 je 2017. godine u SAD koštao oko 815 dolara, dok današnji Ajfon 17 Pro košta oko 1.181 dolar.

Najveći rast razlike zabeležen je u Turskoj. Dok je Ajfon 7 tamo bio skuplji 47 odsto u odnosu na američku cenu, kod Ajfona 17 Pro razlika je porasla na čak 119 odsto.

U Brazilu je razlika povećana sa 37 na 91 odsto.

Među evropskim zemljama najveće povećanje razlike u odnosu na američko tržište zabeleženo je u Norveškoj, Švedskoj, Finskoj i Velikoj Britaniji.

Najmanju promenu imala je Grčka, gde je povećanje iznosilo svega sedam indeksnih poena.

Zašto Epl ne prodaje Ajfon po istoj ceni svuda?

Iako je Ajfon 17 Pro isti uređaj širom sveta, njegova cena zavisi od tržišta na kojem se prodaje.

„Epl određuje cene centralizovano, a proizvod je identičan širom sveta. Zato razlike u cenama uglavnom odražavaju poreze, carine, troškove distribucije i kretanje valuta“, navodi se u izveštaju.

To znači da kupci ne plaćaju samo sam telefon, već i sve dodatne troškove koji postoje u njihovoj zemlji.

Najnoviji Ajfon nije svuda isti luksuz

Razlika u ceni dodatno dobija na značaju kada se uporede prosečna primanja građana.

Prema podacima OECD-a, prosečna godišnja bruto zarada u Turskoj tokom 2025. godine iznosila je oko 18.590 evra, dok je u Švajcarskoj bila oko 107.487 evra.

Zbog toga isti Ajfon 17 Pro za građane različitih zemalja predstavlja potpuno drugačiji trošak.

Dok kupcima u bogatijim državama kupovina najnovijeg modela može biti samo veći izdatak, u zemljama sa nižim prihodima cena uređaja može predstavljati ozbiljan finansijski teret.

Upravo zato cena Ajfona često služi kao pokazatelj ekonomskih razlika između država, ali i posledica različitih poreskih i trgovinskih politika.

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