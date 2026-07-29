Fotografija računa iz jednog restorana u Porto Červu na Sardiniji postala je tema brojnih komentara na društvenim mrežama nakon što su korisnici videli koliko gosti plaćaju pojedine stavke. Najviše pažnje privukla je cena espresa, koji je naplaćen čak 10 evra, ali to nije bio jedini detalj koji je izazvao iznenađenje.



Na računu su se našle i druge stavke koje su mnogi ocenili kao izuzetno skupe. Flaša vode koštala je 12 evra, dok je kuver naplaćen 15 evra po osobi, pa je ukupan iznos večere dostigao 532 evra. Upravo te cene pokrenule su raspravu o tome gde je granica između luksuza i preterivanja.

Fotografija računa izazvala lavinu komentara



Rasprava je počela nakon što je na Fejsbuk stranici "Braciami Ancora" objavljena fotografija računa iz poznatog restorana Zuma. Uz fotografiju je postavljeno pitanje koja stavka na računu najviše iznenađuje, a autor objave je izdvojio upravo cenu espresa od 10 evra.



Objava je za kratko vreme prikupila veliki broj reakcija, a korisnici su u komentarima analizirali gotovo svaku stavku. Dok su jedni smatrali da je kafa preskupa, drugi su još većim iznenađenjem ocenili cenu vode i iznos koji je naplaćen za kuver.



Mnogi su poručili da je 12 evra za flašu vode teško opravdati, dok su pojedini komentarisali da je dodatnih 15 evra po osobi za kuver previsoka naknada čak i za ekskluzivan restoran.

Luksuzna destinacija ili previsoke cene?

U raspravu su se uključili i oni koji smatraju da ovakve cene ne bi trebalo da iznenađuju, budući da Porto Červo godinama važi za jedno od najskupljih letovališta u Evropi. Ovo mesto na severoistoku Sardinije poznato je po luksuznim hotelima, ekskluzivnim restoranima, marinama punim jahti i gostima spremnim da plate vrhunsku uslugu.



Pojedini korisnici društvenih mreža istakli su da Porto Červo ne predstavlja tipično iskustvo Sardinije, već destinaciju namenjenu najimućnijim posetiocima. Zbog toga smatraju da su i cene prilagođene upravo takvoj klijenteli, piše 24sedam.



Ipak, bilo je i onih koji su ocenili da nijedna lokacija, bez obzira na prestiž koji uživa, ne može da opravda toliko visoke cene osnovnih proizvoda poput vode ili kafe.

Bilo je i onih koji su se našalili

Pored ozbiljnih rasprava, ispod objave pojavili su se i duhoviti komentari. Jedan od korisnika u šali je primetio da su gosti sami doprineli visokom računu jer su popili čak četiri flaše vode, a nisu naručili vino.



Bez obzira na različita mišljenja, fotografija računa ponovo je otvorila pitanje koliko su posetioci luksuznih turističkih destinacija spremni da plate iskustvo, ambijent i prestiž. Dok jedni smatraju da su ovakvi iznosi očekivani za mesta poput Porto Červa, drugi veruju da pojedine cene ipak prelaze granicu dobrog ukusa.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.