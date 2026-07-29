Na internet forumima i grupama posvećenim kolekcionarstvu često se mogu pronaći priče ljudi koji su tek slučajno otkrili da predmeti koje su nasledili od roditelja ili baka i deka imaju vrednost. Ipak, stručnjaci upozoravaju - nije sve što je staro automatski i skupo. Presudni su očuvanost, retkost i potražnja.

"Mislio sam da je samo stara stvar iz podruma"

Na društvenoj grupi Redit, jedna od najčešćih priča među kolekcionarima jeste da ljudi godinama čuvaju predmete za koje veruju da nemaju nikakvu vrednost. Korisnici na forumima često navode da su tek nakon čišćenja stare kuće ili nasledstva počeli da proveravaju šta zapravo poseduju.

"Godinama je stajalo u kutiji i niko nije obraćao pažnju. Tek kada sam pronašao oznaku proizvođača, shvatio sam da nije običan predmet", objavio je jedan kolekcionar.

Porcelan iz vitrina ponovo postao tražen

Mnogi domovi u Srbiji nekada su imali posebne vitrine sa porcelanskim servisima, figurama i ukrasnim tanjirima. Danas pojedini komadi ponovo privlače pažnju kupaca.

Najviše se traže:

- Kompletni servisi,

- Ručno oslikani komadi,

- Poznate fabrike porcelana,

- Predmeti bez oštećenja.

Kolekcionari posebno obraćaju pažnju na oznake sa dna šolja i tanjira, jer one često otkrivaju poreklo i starost predmeta.

"Najveća greška je što ljudi operu, prefarbaju ili popravljaju stare predmete misleći da ih tako ulepšavaju. Kod kolekcionara originalno stanje često vredi najviše", navode ljubitelji starina.

Korisnik Redita opisao je kako je tokom čišćenja tavana svoje porodice pronašao zaboravljeni set srebrnog pribora.

Kako je naveo, u kući njegovih bake i tetke pronađen je veliki drveni sanduk sa kompletnim servisom za ručavanje. U početku su mislili da će vredeti samo kao staro srebro, ali su kasnijim istraživanjem otkrili da je reč o retkom kompletu od sterling srebra, koji je bio mnogo vredniji nego što su očekivali.

Slični kompleti na tržištu mogu vredeti od nekoliko stotina do nekoliko hiljada evra, u zavisnosti od proizvođača, težine i očuvanosti.

Stari novac - nije svaka kovanica blago

Stare kovanice i novčanice među najčešćim su predmetima koje ljudi pronalaze u kućama. Međutim, njihova vrednost zavisi od mnogo faktora.

Kolekcionari gledaju:

- Godinu izdavanja,

- Broj sačuvanih primeraka,

- Eventualne greške,

- Stanje novčanice ili kovanice.

"Pronašao sam stare kovanice misleći da vrede mnogo, ali ispostavilo se da su zanimljive samo kao uspomena. Tek nekoliko komada je imalo pravu kolekcionarsku vrednost", iskustvo je koje dele mnogi početnici.

Gramofonske ploče doživele novi život

Predmeti koje su mnogi nekada bacali danas se vraćaju u modu. Gramofonske ploče posebno su tražene među ljubiteljima muzike.

Najviše vrede:

- prva izdanja,

- retke ploče,

- očuvani omoti,

- primerci poznatih izvođača.

"Neverovatno je da ono što je nekada bilo u svakoj kući sada ponovo ima publiku. Ljudi traže autentične stvari, a ne kopije", navode ljubitelji vinila.

Knjige koje su skupljale prašinu mogu imati vrednost

Stare knjige, enciklopedije i prva izdanja pojedinih dela takođe mogu biti zanimljivi kolekcionarima.

Najvažnije je:

- Izdanje,

- Očuvanost,

- Autor,

- Eventualni potpis ili posveta.

"Nemojte bacati stare knjige samo zato što izgledaju pohabano. Nekad baš takvi primerci imaju priču i vrednost", poruka je koja se često može pronaći među kolekcionarima.

Ne bacajte pre nego što proverite

Iako internet često donosi priče o predmetima koji su prodati za velike iznose, realnost je da većina starih stvari nema ogromnu cenu. Ipak, među običnim predmetima iz doma ponekad se mogu pronaći pravi mali dragulji.

Pre nego što nešto završiti u kontejneru, vredi proveriti:

- Ko je proizvođač,

- Koliko je predmet star,

- Da li postoji oznaka ili potpis,

- Da li ga kolekcionari traže.

Jer ono što je jednoj generaciji bilo samo deo svakodnevice, drugoj može postati vredan komad prošlosti.

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