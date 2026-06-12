Dok se mnogi planinski gradovi pod pritiskom modernog turizma transformišu u moderna odmarališta za svetsku elitu, na zapadu Austrije, u samom srcu moćnih Kicbilskih Alpa, jedno selo decenijama uspešno prkosi vremenu.

Zove se Alpbah, trenutno ima oko 2.500 stanovnika i pravi je dragulj tirolskog regiona, koji po svojoj autentičnosti opasno parira svetski poznatom Halštatu.

Međutim, tajna njegovog bezvremenskog šarma ne leži samo u njegovoj nestvarnoj lepoti, već i u fascinantnoj istoriji punoj izolacije, strogih zakona i ponosnih ljudi.

Samo ime Alpbah se prvi put zvanično pominje u zapisima iz daleke 1150. godine, ali je grad doživeo veliki procvat početkom 15. veka kada su u dolini Lugergraben i na planinama Gratlšpic i Šacberg otkrivena vredna nalazišta bakra i srebra.

Selo je u to vreme već imalo dva konačišta, Boglerhof i Jakober. Slavna rudarska era trajala je do sredine 19. veka, kada je produktivnost rudnika postala toliko niska da su konačno zatvoreni. Selo je potom potonulo u izolaciju i tek 1926. godine dobilo je prvi put koji ga je povezivao sa dolinom In. Ova vekovna izolacija od spoljašnjeg sveta u velikoj meri je uticala na formiranje jedinstvenog identiteta i kulture celog Alpbaha: meštani su sačuvali svoje lokalne narodne tradicije i običaje, a ta autentičnost se najbolje vidi u čvrstim, rustičnim drvenim kućama.

Alfons Mozer, koji je bio gradonačelnik od 1945. do 1979. godine, brinuo se o strogim građevinskim propisima. Godine 1953, podstakao je opštinsko veće da donese propis da sve nove zgrade u selu moraju biti izgrađene u skladu sa tradicionalnim arhitektonskim stilom. To je značilo da je samo prizemlje kuće moglo biti izgrađeno od kamena, dok su svi ostali zidovi, od prvog sprata naviše, morali biti obloženi drvetom.

Zahvaljujući ovoj odluci, Alpbah je tokom godina sakupio brojne nagrade i priznanja: pored toga što je 1975. godine dobio titulu mesta sa najčistijim vazduhom u celoj Austriji, 1983. godine je proglašen za najlepše selo u Austriji na takmičenju koje je organizovala Austrijska televizija (ORF), a 1993. godine je trijumfovao u izboru za najlepše cvetno selo u Evropi.

Pored svega navedenog, mnogi domovi i dalje čuvaju stari nameštaj čija se izrada nije menjala vekovima, a neki komadi su od tada postali veoma traženi i vredni kolekcionarski predmeti. Pioniri u proizvodnji nameštaja bili su porodica Blecaher, koja se ovim poslom bavila generacijama od 1716. godine.

Prelepe ručno oslikane ormare, krevete i komode iz tog doba možete videti u Muzeju planinske poljoprivrede u Ineralpbahu i Muzeju tirolskih seoskih kuća u Kramzahu. Prva se nalazi na ivici šume iznad male crkve, na imanju Vorder-Unterberg, koje su lokalni stolari izgradili između 1636. i 1638. godine i aktivno je korišćeno kao prava seoska kuća do 1952. godine.

Danas, istorijska zgrada nudi uvid u autentičnu prošlost kroz više od 800 izloženih artefakata iz svakodnevnog života i rada, uključujući staru gosteinsku sobu, kapelu i kombinovanu kuhinju i sušionicu za meso.

U živopisnom Alpbahu i danas postoji oko 100 aktivnih porodičnih farmi, baš kao i pre sto godina. Posebno su interesantne takozvane nasledne farme (Erbhof), kojih ima više od 20 i koje su sačuvane u svom izvornom obliku.

Ova oznaka se dodeljuje isključivo porodicama koje su posedovale i vodile farmu generacijama, tj. najmanje 200 godina u direktnoj liniji. U nekim od njih naći ćete i tipične tirolske gostionice koje nude odlične lokalne specijalitete. Obavezno probajte Kajzeršmarn ili Kajzeršmarn, pahuljasti desert na bazi testa za palačinke koji se služi kao džinovski omlet i kombinuje sa brusnicama.

Naravno, Alpbah takođe ima skijalište, ali malo ko zna da ga nazivaju i "selom mislilaca". Od 1945. godine tamo se održava Evropski forum Alpbah, godišnja konferencija koja okuplja vodeća imena iz sveta nauke, biznisa, umetnosti i politike, piše Putni kofer.

U korak sa modernim vremenom, Kongresni centar Alpbah otvoren je u ovom tirolskom dragulju 1999. godine. Smešten je u zgradi koja predstavlja jedini izuzetak od strogih propisa o ruralnoj gradnji, a kako bi se savršeno uklopio u bajkoviti planinski pejzaž, zapravo je ugrađen u padinu i izgleda zaista spektakularno.

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