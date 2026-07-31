Iako su se VHS kasete odavno prestale koristiti, među kolekcionarima vlada ponovno interesovanje za ovaj nekada popularan format. Stoga vredi zaviriti u stare kutije na tavanu ili u podrumu, jer se među njima možda krije vredan kolekcionarski primerak.



Najveću vrednost imaju "vintidž" Diznijeve VHS kasete, mada njihova cena zavisi od nekoliko ključnih faktora. Pored dobrog stanja, od presudnog značaja je i konkretno izdanje. Fabrički zapečaćene, nekorišćene kasete gotovo uvek postižu znatno više cene od onih koje su godinama bile u upotrebi.

Najvrednija izdanja

Takozvana "Black Diamond" izdanja, koja su se proizvodila između 1984. i 1994. godine, posebno su tražena. Prepoznatljiva su po crnom dijamantu na bočnoj strani omota. Engleska izdanja nose oznaku "A Walt Disney Classic", dok nemačka izdanja nose oznaku "Walt Disneys Meisterwerk".

Ovi Diznijevi filmovi dostižu najviše cene

Sledeći naslovi dostižu najviše cene na aukcijama i među kolekcionarima:



Lepotica i zver – do 29.000 evra



Aladin – do 22.000 evra



Dambo – do 15.000 evra



Knjiga o džungli – do 3.000 evra



Kralj lavova – do 2.500 evra



Alisa u zemlji čuda – do 900 evra



Obično samo retka i besprekorno očuvana "Black Diamond" izdanja dostižu takve cene.

Verzije na engleskom vrede više

Prema podacima sa platformi za onlajn prodaju, originalne verzije na engleskom jeziku uglavnom vrede više od onih na nemačkom. Ipak, i izdanja na nemačkom mogu dostići veoma visoke cene. Dobro očuvana prva izdanja iz serije "Black Diamond" često se na onlajn aukcijama prodaju za više od 2.000 evra.

Čak i ako pojedinačna kaseta vredi samo 20 ili 30 evra, veća kolekcija može dostići vrednost od nekoliko stotina evra. Zato se isplati proveriti koliko danas vrede stare video-kasete pre nego što završe u smeću ili na reciklaži.

Zašto VHS kasete ponovo postaju popularne?

Nostalgija je jedan od glavnih razloga za ponovno interesovanje za VHS format. Mlađe generacije su se sa karakterističnim izgledom starih video-kaseta upoznale putem filtera na TikToku i Instagramu, dok se starije rado prisećaju vremena kada su video-rekorderi bili sastavni deo gotovo svakog doma.



Ovaj trend dodatno podstiču filmski studiji koji su poslednjih godina ponovo objavili određene filmove na VHS-u. Među njima su "Alien: Romulus", kao i horor filmovi "Terrifier" i "Suspiria".

Rekordne cene za retke primerke

Najskuplja Diznijeva VHS kaseta nije bila igrani film, već dokumentarni film pod nazivom "Dizni, obeležavajući milenijum" iz 2000. godine. Pošto se mogla kupiti samo u Epkot centru tokom proslave novog milenijuma u ​​Volt Dizni Vorld Resortu, jedna kopija je prodata za oko 39.000 evra, piše Fenix magazin.



Još impresivniji primer dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, gde je originalna upakovana VHS kaseta filma "Guniji" iz 1986. godine prodata na aukciji 2023. godine za približno 125.000 američkih dolara, odnosno oko 109.000 evra.



Takvi slučajevi su veoma retki, ali svako ko kod kuće pronađe stare Diznijeve VHS kasete – posebno "Lepoticu i zver" ili "Aladina" – trebalo bi da proveri njihovu stvarnu vrednost pre prodaje. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se na internetu često pojavljuju preuveličane procene vrednosti i da većina standardnih izdanja iz serije "Black Diamond" ne dostiže cenu od desetina hiljada evra, osim u izuzetno retkim slučajevima i pod posebnim okolnostima.



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