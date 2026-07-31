Na španskoj obali, kao i na drugim popularnim destinacijama, često je gotovo nemoguće pobeći od ljudi. Alikante, Benidorm, Valensija i druga mesta duž Sredozemnog mora svake godine privlače milione turista.

Međutim, samo nekoliko kilometara od užurbane obale leži potpuno drugačiji svet. Onaj u kome nema automobila, velikih hotela, blistavih reklama ili buke saobraćaja. Uveče se čuje samo vetar i udaranje talasa o stene, a iznad kamenih kuća je nebo gotovo bez svetlosnog zagađenja.

To mesto je Tabarka, malo ostrvo udaljeno oko devet kilometara od Santa Pole, grada na Kosta Blanki, nedaleko od Alikantea. Dugačko je otprilike 1800 metara, široko najviše 400 metara, a njegova najviša tačka dostiže samo oko petnaest metara iznad nivoa mora. Iako je teoretski moguće obići ga za sat vremena, njegova burna istorija, neobičan podvodni svet i gotovo nestvarna atmosfera pružaju dovoljno priča za mnogo duži boravak.

Ostrvo bez automobila i gužve nadomak popularne obale

Tabarka danas ima manje od sedamdeset stalnih stanovnika, zbog čega nosi titulu najmanjeg stalno naseljenog španskog ostrva. Administrativno pripada gradu Alikanteu, a tokom letnjih meseci povezano je sa kopnom brodskim linijama iz Alikantea i Santa Pole. Do ostrva se može doći i iz Torevijehe. Zbog blizine Alikantea, do kog tokom cele godine postoji direktan i često pristupačan let Rajanera iz Zagreba, Tabarka je zanimljiva ideja za jednodnevni izlet tokom putovanja u špansku regiju Kosta Blanka.

Glavni izvor prihoda ostrvljana danas je turizam, ali život ovde je decenijama povezan sa morem i ribolovom. Ribolov tune bio je posebno važan, a sredinom 20. veka oko hiljadu ljudi je živelo u ovom malom području. Broj stanovnika je drastično opao tokom vremena, ali je upravo ta izolacija pomogla Tabarki da sačuva izgled i atmosferu koji su postali retki na popularnijim delovima španske obale.

Tabarka nije samo jedno ostrvo. Mali arhipelag se sastoji od glavnog ostrva i nekoliko okolnih ostrvaca i stena, uključujući La Kanteru, La Galeru i La Nao. Najveće bogatstvo ovog područja leži ispod površine mora. Vode oko Tabarke poznate su po izuzetnoj providnosti, raznovrsnom morskom životu i prostranim livadama posidonije, mediteranske morske trave koja igra izuzetno važnu ulogu u očuvanju podvodnih ekosistema. Zbog svoje vredne flore i faune, područje oko ostrva je 1986. godine proglašeno prvim morskim rezervatom u Španiji.

Od piratskog skrovišta do prvog morskog rezervata u Španiji

Danas je Tabarka popularna među roniocima i ljubiteljima ronila, koji mogu da istražuju bogat podvodni svet, stene i različite vrste riba u njenim uvalama. More je toliko važno za identitet ostrva da je teško odvojiti njegovu prirodnu lepotu od istorije ljudi koji su ovde živeli. Ribari, mornari, pirati i krijumčari vekovima su koristili ove obale, svaki na svoj način.

Pre nego što je postala mirna turistička destinacija, Tabarka je bila poznata kao piratsko skrovište.

Njen položaj blizu kopna učinio ju je idealnom bazom za šverc i napade na naselja duž levantinske obale.

Ostrvo se takođe povezuje sa čuvenom braćom Barbarosom, jednim od najpoznatijih pirata i osmanskih pomorskih zapovednika na Mediteranu.

Kaže se da su piratske posade nekoliko puta iskrcavale Tabarku, odakle su planirale napade i pratile morske puteve. Da bi zaštitio područje od daljih napada, španski kralj Čarls III je u 18. veku utvrdio ostrvo. Oko naselja su izgrađeni zidovi sa monumentalnim baroknim kapijama, koji i danas svedoče o vremenu kada Tabarka nije bila mesto za bezbrižan odmor, već važna odbrambena tačka. Očuvani zidovi i istorijsko jezgro danas imaju status kulturnog dobra, a šetnja njihovim kaldrmisanim ulicama je kao povratak u prošlost u drugi vek.

Tabarka je tokom svoje istorije promenila toliko imena da se često opisuje kao ostrvo sa hiljadu imena. Jedno od njih je bilo Isla Plana, ili Ravno ostrvo, što je lako razumeti na prvi pogled po njegovom niskom i gotovo potpuno ravnom pejzažu. Prema nekim zapisima, grčki mornari su ga zvali Plasensija, ime koje je bilo povezano sa izdajničkim i opasnim stenama koje okružuju ostrvo. Među ovim stenama pronađeni su i tragovi prisustva Rimljana, što potvrđuje da je područje bilo poznato mornarima još u antičko doba.

Kada turisti odu, Tabarka ponovo postaje ostrvo tišine

U 18. veku, na ostrvo su stigli đenovski doseljenici, nakon čega je počelo da se zove Nueva Tabarka.

Vremenom su ostrvo otkrili i pisci iz Alikantea. Među njima je bio i Gabrijel Miro, koji je bio očaran njegovom divljom obalom, morem i usamljenim pejzažom. Tabarka je tako stekla još jedan romantični nadimak, Ostrvo pesnika. Poznato je i kao Isla de San Pablo, ili Ostrvo Svetog Pavla.

Ime se povezuje sa legendom da je apostol Pavle navodno iskrcao na ovaj deo španske obale.

Iako je ostrvo malo, na njemu se nalazi nekoliko vrednih istorijskih građevina. Među njima su crkva Svetih Petra i Pavla i bivša guvernerova kuća, koja je od tada pretvorena u hotel. Posebno je značajna kula San Hose, koja se nalazi izvan glavnog naselja. Masivna zgrada je korišćena kao zatvor u 19. veku tokom karlistkih sukoba.

Ovaj mirniji i gotovo nenaseljeni deo ostrva takođe ima groblje i svetionik. Gradnja je tamo ograničena od sredine 20. veka kako bi se zaštitio pejzaž od prekomerne urbanizacije.

Zahvaljujući tome, veliki deo Tabarke je zadržao svoje otvorene, kamenite površine, nisku vegetaciju i nesmetan pogled na more. Tokom letnjih dana, Tabarka više nije potpuno zaboravljena.

Brodovi iz Santa Pole i Alikantea dovode brojne izletnike koji obilaze istorijski centar, plivaju u čistom moru i probaju lokalne riblje specijalitete. Ali kada poslednji izletnički brodovi otplove prema kopnu, ostrvo se vraća svojim stanovnicima. Ulice se prazne, restorani utihnu, a zvezde se pojavljuju iznad niskih kuća, koje je teško videti u velikim priobalnim gradovima, piše Putni kofer.

Na ostrvu nema automobila, saobraćajnih gužvi niti velikog svetlosnog zagađenja. Postoji samo skromno osvetljenje duž kuća i ulica, dovoljno meko da ne zasenči noćno nebo.

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