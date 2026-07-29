Sredstva za ovu ponudu obezbedila je investiciona kompanija u vlasništvu brata Džareda Kušnera u okviru projekta prodaje udela u Svetskom prvenstvu.

Infantino je predstavio ovu "jedinstvenu i neponovljivu priliku za finansiranje", a u pismu je objasnio zašto želi da osnuje novu podružnicu FIFA vrednu 20 milijardi dolara, u kojoj bi 20 odsto vlasništva bilo u rukama privatnih investitora.

Ova podružnica bi upravljala takmičenjima i događajima pod okriljem FIFA, kao što su Svetsko prvenstvo u muškoj i ženskoj konkurenciji, kao i Svetsko klupsko prvenstvo.

"Moja je dužnost i odgovornost kao predsednika FIFA da vama, kao našim članicama, predstavim ovakve prilike koje mogu revolucionarno da promene budućnost igre", napisao je Infantino u pismu u koje je imala uvid agencija AP, piše Tanjug.

Predlog, koji je u utorak predstavljen uz podršku investicione kompanije Trajv Kapital, čiji je osnivač Džošua Kušner, odmah je izazvao žestoke reakcije iz Evropske fudbalske unije (UEFA), koja je saopštila da je granica pređena i da SP "nije vlasništvo koje FIFA može da proda". UEFA je ranije danas najavila da će do kraja nedelje održati hitan video-sastanak i moguće je da će se pokrenuti pitanje mogućnosti bojkota SP.

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