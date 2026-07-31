Iako je automobil naišao na oštre kritike javnosti zbog neobičnog izgleda, bogati kupci su razgrabili celokupnu seriju.

Prema pisanju Fajnenšel tajmsa, fabrika je planirala prodaju nešto manje od 500 primeraka modela Luce tokom ove godine. Taj cilj je ostvaren već sredinom jula, čime je potvrđeno veliko interesovanje novog sloja kupaca, prenosi Telegraf biznis.

Početna cena ovog modela iznosi oko 550.000 evra. Razlika između kritika na društvenim mrežama i reakcije tržišta pokazala se drastičnom.

Najveće interesovanje među kineskom IT elitom

Najveći pritisak na narudžbine stiže sa kineskog tržišta. Modeli na struju sa značkom propetog konja postali su izuzetno popularni među vlasnicima tehnoloških kompanija i vrhunskim menadžerima.

Tehnološka elita u Kini prepoznala je u ovom automobilu novi statusni simbol. Snažna potražnja iz azijskog regiona pogurala je prodaju znatno brže od svih internih procena.

Planovi proizvodnje do kraja decenije

Ferrari planira da održava stabilnu proizvodnju od oko 600 primeraka modela Luce godišnje sve do 2030. godine. To čini približno pet odsto ukupnih godišnjih kapaciteta ove italijanske marke.

Ekskluzivnost ostaje ključni adut kompanije iz Maranela. Uprkos prelasku na električni pogon, marka beleži vrhunske prodajne rezultate u najvišem cenovnom rangu.

Podsetimo, dizajn Ferarija je bio veoma kritikovan, kao i previsoka cena, o čemu je pisao Bizportal, pročitajte u odvojenoj vesti.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: