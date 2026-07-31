Na sastanku ministara kabineta o nuklearnoj energiji, japanska premijerka Sanae Takaiči je rekla da je za vladu koju predvodi prioritet da se obezbedi stabilno snabdevanje energijom, "koje ne zavisi ni od jednog određenog regiona", prenosi japanski javni servis NHK.



"Uzimajući u obzir situaciju na Bliskom istoku, obezbeđivanje energije koja ne zavisi ni od jednog određenog regiona i osiguravanje stabilnog snabdevanja kako bi se zadovoljila rastuća potražnja za električnom energijom usled veštačke inteligencije i drugih faktora je od suštinskog značaja za rast Japana", kazala je Takaiči, prenosi Tanjug.



Ona je dodala da se japanska vlada "odlučila za akcione smernice kako bi se maksimalno iskoristila nuklearna energija, što doprinosi energetskoj bezbednosti i dekarbonizaciji", kao i da će njen kabinet "osigurati ulaganje u proizvodnju nuklearne energije i unapređenje politike nuklearne energije".



Smernice koje su usvojene predviđaju da, ako nuklearna energija treba da obezbedi oko 20 odsto električne energije koja će biti proizvedena u fiskalnoj 2040. godini, onda će, kako bi se taj odnos održao čak i nakon zatvaranja nuklearnih elektrana koje su dostigle 60 godina rada, biti potrebno da se zameni dva do pet reaktora do 2040-ih.



Smernice koje su usvojene predviđaju i da bi do 2050-tih trebalo da se zameni ukupno 11 do 14 reaktora nuklearnih elektrana.



Pored toga, predviđena je podrška za istraživanje i razvoj domaćih malih reaktora, koji su poznati kao "SMR", i rad na proširenju područja istraživanja ka izboru konačnog mesta za odlaganje takozvanog "nuklearnog otpada".



Vlada planira da odluke koje su donete danas uključi u novi plan za obezbeđivanje stabilnog snabdevanja energijom, koji bi trebalo da bude završen do kraja avgusta.



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