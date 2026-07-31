Evropska centralna banka (ECB) saopštila je danas da je cena zaduživanja kompanija u evrozoni ponovo porasla u junu, dok su kamate na stambene kredite za građane ostale gotovo nepromenjene, piše Tanjug.

Kompozitni pokazatelj troškova novih kredita za kompanije povećan je na mesečnom nivou za 15 baznih poena, na 3,79 odsto, pokazali su podaci banke.

Istovremeno, prosečna kamata na nove stambene kredite stanovništvu ostala je gotovo ista, na 3,51 odsto.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.