Rast dolazi nakon što je tehnološki gigant objavio finansijske rezultate koji pokazuju ubrzanje rasta prihoda u sektoru računarstva u oblaku peti kvartal zaredom.



Prihod od Amazonovog klaud segmenta (AWS) porastao je u drugom kvartalu 2026. za 37 odsto međugodišnje, na 42,2 milijarde dolara, što je najbrži rast ovog segmenta u više od četiri godine, prenosi CNBC.



Rezultat je značajno nadmašio očekivanja analitičara, koji su predviđali rast od oko 31 odsto, dodaje se u izveštaju.



Izvršni direktor Amazona Endi Džasi rekao je da je potražnja za računarskim kapacitetima toliko velika da kompanija, uprkos povećanju ulaganja, i dalje nema dovoljno infrastrukture da zadovolji sve potrebe klijenata.



Amazon je povećao procenu kapitalnih rashoda (capex) za ovu godinu za 10 odsto, na oko 220 milijardi dolara, prvenstveno zbog izgradnje centara podataka, nabavke čipova i razvoja infrastrukture za veštačku inteligenciju.



Velika ulaganja ipak nisu uplašila investitore koji su ocenili da snažan rast klaud segmenta opravdava velike izdatke za AI infrastrukturu, navode analitičari za Blumberg.



U drugom kvartalu, ukupni prihodi Amazona porasli su za 20 odsto na 200,6 milijardi dolara, premašivši očekivanih 197 milijardi dolara



Pored klaud poslovanja, Amazon je zabeležio i snažan rast prihoda od oglašavanja, koji su povećani za 26 odsto međugodišnje na 19,8 milijardi dolara, dok je kompanija imala koristi i od uspeha godišnje akcije Prajm dej.



Investicije Amazona u centre za obradu podataka i čipove odrazila su se na slobodan novčani tok (free cash flow), koji je zabeležio negativan saldo od 7,6 milijardi dolara u poslednjih 12 meseci.



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