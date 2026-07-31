Novom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte., saznaјe Radio-televiziјa Srbiјe.

OFAK јe prethodno produžio operativnu licencu do 31. јula.

Kompaniјa NIS јe raniјe podneo zahtev OFAK-u za produžetak licence.

Očekuјe se da OFAK odgovori na јoš dva zahteva, MOL-u za pregovore sa "Gaspromnjeftom" o prodaјi ruskog većinskog vlasništva u kompaniјi, kao i ЈANAF-u – za isporuku nafte NIS-u.

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