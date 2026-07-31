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Promenili ste banku? Penzija može da vam kasni ako ne uradite jednu važnu stvar

Menjate banku ili račun za penziju? Saznajte kako se prijavljuje promena Fondu PIO i šta se dešava ako novi račun nije dostavljen na vreme.

Autor:  Dubravka Jovanović
31.07.2026.19:57
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Promenili ste banku? Penzija može da vam kasni ako ne uradite jednu važnu stvar
New Africa/shutterstock.com
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Penzioneri koji promene banku ili broj tekućeg računa na koji im se isplaćuje penzija moraju sami da prijave tu promenu Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), piše Mondo.

Promena banke ne podrazumeva automatsku promenu računa za isplatu penzije. Banka nije u obavezi da umesto korisnika obavesti Fond PIO, već penzioner sam mora da dostavi nove podatke kako bi se isplata nastavila bez problema.

Kako prijaviti promenu računa Fondu PIO?

Penzioner koji želi da promeni račun za isplatu penzije potrebno je da podnese Fondu PIO zahtev za promenu načina isplate penzije.

Uz zahtev se dostavlja i potvrda o novom tekućem računu otvorenom u drugoj banci, odnosno odgovarajući obrazac ovlašćenja.

Zahtev i potrebna dokumentacija predaju se službi za isplatu penzija u nadležnoj filijali Fonda PIO koja korisniku isplaćuje penziju.

Šta se dešava ako novi račun nije prijavljen na vreme?

Ukoliko Fond PIO ne dobije podatke o novom računu do trenutka zatvaranja baze podataka za narednu isplatu, penzija će biti uplaćena na prethodni račun.

U tom slučaju banka je, prema ugovornim obavezama, dužna da sredstva koja su uplaćena na stari račun vrati Fondu PIO.

To znači da penzioner neće odmah moći da raspolaže novcem na novom računu. Nakon obrade podataka o promenjenom računu, isplata vraćenih sredstava obavlja se u narednom terminu naknadne isplate.

Kada se obavlja naknadna isplata penzije?

Termin naknadne isplate zavisi od kategorije korisnika penzije:

  • Korisnici iz kategorije zaposlenih: redovna isplata je 10. u mesecu, dok se naknadna isplata obavlja 25. u mesecu.
  • Korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti: redovna isplata je od 1. do 4. u mesecu, a naknadna od 20. do 22. u mesecu.
  • Poljoprivrednici i korisnici vojnih penzija: redovna isplata je 6. u mesecu, dok se naknadna isplata obavlja od 20. do 22. u mesecu.

Kako izbeći kašnjenje penzije?

Da bi izbegli eventualno odlaganje isplate, penzioneri koji menjaju banku ili račun trebalo bi da Fondu PIO dostave zahtev i potvrdu o novom računu pre zatvaranja baze podataka za narednu isplatu.

Pravovremena prijava promene omogućava da penzija bude uplaćena direktno na novi račun, bez dodatnog čekanja.

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