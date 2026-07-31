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Vrućina postaje ozbiljna opasnost na gradilištima - Nemačka uvodi nove mere zaštite radnika

Vrućina na gradilištima povećava rizik od kolapsa i povreda. Nemački zavod za osiguranje od povreda na radu u građevinskoj industriji (BG BAU) objavio je akcione planove za zaštitu radnika i subvencije za rashladne prsluke, UV zaštitnu odeću i drugu zaštitnu opremu.

Autor:  Dubravka Jovanović
31.07.2026.19:44
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Vrućina postaje ozbiljna opasnost na gradilištima - Nemačka uvodi nove mere zaštite radnika
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Vrtoglavica, iscrpljenost, kolaps - vrućina na radnom mestu jedna je od najpotcenjenijih opasnosti na gradilištima. BG BAU, nemački zavod za osiguranje od povreda na radu u građevinskoj industriji, sada kompanijama nudi akcione planove za zaštitu od vrućine na unutrašnjim i spoljašnjim gradilištima, a kroz svoj program bonusa za bezbednost na radu subvencioniše rashladne prsluke, UV zaštitnu odeću i zaštitne naočare, piše Fenix.

Vrućina čini rad na gradilištima znatno opasnijim. BG BAU, nemački zavod za osiguranje od povreda na radu u građevinskoj industriji, poziva kompanije da blagovremeno preduzmu mere zaštite zaposlenih i u tu svrhu obezbeđuje akcione planove za rad u uslovima visokih temperatura, prenose nemački mediji. Pored toga, određene mere zaštite od sunca i vrućine podržane su i finansijskim podsticajima.

"Visoke temperature već u junu predstavljaju veliko opterećenje za građevinske radnike“, kaže rukovodilac sektora za prevenciju u BG BAU. 

"Zato je od presudnog značaja da se kompanije na vreme pripreme za naredne toplotne talase i preduzmu odgovarajuće mere kako bi zaštitile svoje zaposlene. To podrazumeva obezbeđivanje hlada, dovoljne količine vode za piće, dodatne pauze i jasno definisane procedure za hitne situacije.“

Tri nivoa zaštite: Tehničke mere, organizacija rada, pa zaštitna oprema

BG BAU preporučuje da se mere zaštite sprovode po jasno utvrđenom redosledu. Prioritet imaju tehničke mere koje direktno smanjuju izloženost visokim temperaturama – postavljanje zaštitnih nadstrešnica i šatora, suncobrana ili obezbeđivanje rashlađenih prostorija za odmor, poput klimatizovanih prostora.

Nakon toga slede organizacione mere, kao što su prilagođavanje radnog vremena, uvođenje dodatnih pauza, jasna pravila o unosu tečnosti, precizno definisane odgovornosti i unapred pripremljene procedure za postupanje u vanrednim situacijama.

Lična zaštitna oprema – rashladni prsluci, UV zaštitna odeća, pokrivala za glavu, zaštitne naočare i kreme za sunčanje – predstavlja dodatni nivo zaštite, ali ne može da zameni tehničke i organizacione mere.

Pored visokih temperatura, UV zračenje i dalje predstavlja ozbiljan rizik za sve koji rade na otvorenom, upozorava BG BAU.

Radnici moraju da prepoznaju znakove upozorenja

Poslodavci bi trebalo da obuče svoje zaposlene da prepoznaju simptome preopterećenja izazvanog vrućinom, kako kod sebe, tako i kod svojih kolega.

Prema preporukama BG BAU, među najčešćim simptomima su vrtoglavica, glavobolja, mučnina, neuobičajen umor, zbunjenost i poremećaji koordinacije.

Ukoliko se pojave ovi simptomi, radnika treba odmah udaljiti sa radnog mesta i pružiti mu prvu pomoć. Ako su tegobe ozbiljne ili ne prolaze, neophodno je odmah pozvati hitnu pomoć.

Zbog toga je važno da svaka kompanija ima jasno definisane procedure za hitne slučajeve sa kojima su upoznati svi zaposleni.

Akcioni planovi i finansijska podrška

BG BAU kompanijama stavlja na raspolaganje akcione planove za rad u uslovima visokih temperatura, namenjene kako unutrašnjim, tako i spoljašnjim gradilištima. Uz njih su dostupne kontrolne liste i informativni materijali koji pomažu u proceni rizika, određivanju odgovornosti i pripremi mera za rad tokom vrelih dana.

Kompanije koje investiraju u zaštitnu opremu mogu da računaju i na finansijsku podršku. Kroz program bonusa za bezbednost na radu, BG BAU subvencioniše nabavku rashladnih prsluka, UV zaštitne odeće i odgovarajućih zaštitnih naočara sa UV zaštitom.

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Nemačka radnici gradilište

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