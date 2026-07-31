Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 23,37 milijardu evra, manje nego juče. Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 25 u kategoriji " ekstremni strah", nešto gore u odnosu na jučerašnjih 28 u kategoriji "strah".

Vrednost itirijuma (ETH) pala je za 2,11 odsto na 1.640,61 evro, a vrednost bajnens koina (BNB) porasla za 1,49 odsto na 517,82 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je pala za 0,99 odsto na 64,13 evra, a avalanš (AVAX) porasla za 0,36 odsto na 5,64 evra.

Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je nedavno zamenila tonkoin na berzi, pala je za 1,49 odsto na 1,21 evro.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute AXTIB, SNXXB i GIGGLE.

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