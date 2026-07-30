Do toga je došlo pre svega zahvaljujući višim cenama nafte i gasa, snažnim rezultatima trgovine energentima i boljim maržama u preradi, preneo je Rojters.

Dobit kompanije znatno je porasla u odnosu na isti period prošle godine, kada je iznosila 4,26 milijardi dolara (oko 3,6 milijardi evra), dok su analitičari u anketi kompanije procenjivali da će dostići oko 8,92 milijarde dolara (oko 7,6 milijardi evra).

Na poslovanje Šela pozitivno su uticale povećana nestabilnost na energetskim tržištima usled sukoba na Bliskom istoku, kao i rast cena nafte i prirodnog gasa, što je omogućilo kompaniji da ostvari velike prihode od trgovine tečnim prirodnim gasom (LNG) i sirovom naftom, prenosi Tanjug.

Iako je proizvodnja prirodnog gasa pala za 31 odsto zbog prekida rada postrojenja Pearl GTL u Kataru, koje je oštećeno u martovskom napadu, sektor integrisanog gasa ostvario je dobit od 2,7 milijardi dolara (oko 2,3 milijarde evra).

Istovremeno, sektor hemikalija i naftnih derivata zabeležio je najbolji rezultat od 2021. godine, uz dobit od 2,3 milijarde dolara (oko 2,0 milijarde evra).

Generalni direktor Vael Savan izjavio je da kompanija očekuje da će povećana volatilnost na energetskim tržištima potrajati i ocenio da upravo takvi uslovi pogoduju Šelovom globalnom trgovačkom poslovanju.

Kompanija je saopštila i da je neto dug smanjen na 41,8 milijardi dolara (oko 35,7 milijardi evra), dok će program otkupa sopstvenih akcija ostati na nivou od tri milijarde dolara (oko 2,6 milijardi evra) po kvartalu.



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