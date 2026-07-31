Nemačka je od 1. jula 2026. godine promenila sistem osnovne socijalne pomoći. Dosadašnji Bürgergeld zamenjen je novim sistemom pod nazivom Grundsicherung, a promene se odnose i na brojne građane Srbije koji već žive u Nemačkoj ili planiraju odlazak zbog posla, piše Kamatica.

Nova pravila menjaju način obračuna pomoći, ali osnovni princip ostaje isti – država proverava prihode, radnu sposobnost, ali i imovinu osobe koja podnosi zahtev.

Za mnoge građane koji iz Srbije odlaze u Nemačku, ova pomoć može biti važna u periodima kada ostanu bez posla, menjaju zaposlenje ili tek pokušavaju da pronađu svoje mesto na tržištu rada.

Ko ima pravo na Grundsicherung?

Pravo na osnovnu socijalnu pomoć mogu da ostvare osobe koje ispunjavaju nekoliko uslova:

imaju najmanje 15 godina;

žive u Nemačkoj;

nisu dostigle starosnu granicu za penziju;

sposobne su za rad najmanje tri sata dnevno;

nemaju dovoljno prihoda za pokrivanje osnovnih životnih troškova.

Ova pomoć nije namenjena kao zamena za posao, već kao podrška ljudima koji privremeno nemaju dovoljno sredstava za život.

Ne proverava se samo novac na računu

Kada neko podnese zahtev za pomoć, nadležni Jobcenter ne proverava samo stanje na računu.

U obzir se uzima ukupna imovina podnosioca zahteva, ali i članova domaćinstva sa kojima živi.

Među imovinu koja se proverava spadaju:

gotovina i štednja;

akcije i drugi vrednosni papiri;

automobil;

nakit;

životno osiguranje;

stanovi i kuće;

zemljište.

Drugim rečima, država procenjuje da li osoba ima imovinu koju može da koristi za pokrivanje sopstvenih životnih troškova.

U prvoj godini važe blaža pravila

Kod novih korisnika postoji takozvani period mirovanja, odnosno Karenzzeit, tokom kojeg važe blaži uslovi za proveru imovine.

U tom periodu:

prva osoba u domaćinstvu može imati do 40.000 evra imovine;

za svakog dodatnog člana domaćinstva dozvoljeno je još 15.000 evra.

Ako se isplata pomoći prekine na najmanje jedan pun mesec, period blažih pravila može biti produžen za isti broj meseci.

Posle godinu dana kontrole su strože

Nakon isteka prve godine uslovi postaju stroži.

Tada svaki član domaćinstva može imati do 15.000 evra imovine koja se ne računa u pravo na pomoć.

Sve preko tog iznosa, ako može da se pretvori u novac, u pravilu mora prvo da bude iskorišćeno za životne troškove pre nastavka isplate socijalne naknade.

Pomoć mogu dobiti i članovi porodice koji ne rade

Grundsicherung nije namenjen samo osobama koje su sposobne za rad.

Pravo mogu imati i članovi porodice koji ne mogu da rade, ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu sa osobom koja ispunjava uslove za ovu pomoć.

To znači da, na primer, deca ili drugi članovi porodice mogu biti obuhvaćeni pomoći ako domaćinstvo ispunjava propisane kriterijume.

Kako građani Srbije mogu da podnesu zahtev?

Zahtev za osnovnu socijalnu pomoć podnosi se nadležnom Jobcenteru.

Stručnjaci savetuju da se pre podnošenja zahteva proveri koja imovina ulazi u obračun i koji su trenutno dozvoljeni limiti.

Za građane Srbije koji planiraju odlazak u Nemačku važno je da znaju da socijalna pomoć zavisi od više faktora – statusa boravka, prihoda, radne sposobnosti i imovine.

Nova pravila ne znače da će svako ko ostane bez posla automatski dobiti pomoć, već da će se svaki slučaj procenjivati pojedinačno.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.