Proizvođači očekuju da će poremećaji biti znatno manji nego posle razornog potresa iz 2016. godine, prenosi Tanjug.



Kompanija Tojota motor obustavila je proizvodnju u četiri fabrike, uključujući pogone za proizvodnju luksuznih modela Leksus, hibridnih pogonskih sistema i motora, najmanje do 5. avgusta, prenosi Rojters.



Proizvodnju su delimično zaustavili i Nisan motor i Micubiši motors zbog kašnjenja u isporuci delova.



Kompanija Aisin, jedan od najvećih dobavljača auto-delova, saopštila je da je zahvaljujući merama protiv zemljotresa uvedenim nakon katastrofe iz 2016. godine ovog puta izbegla ozbiljna oštećenja.



Zemljoters je pogodio i japansku industriju čipova.



Firma TSMC počela je postepeno da obnavlja rad svoje fabrike u Kumamotu, gradu na japanskom ostrvu Kjušu. ali je upozorila da će biti potrebno vreme za završetak svih bezbednosnih provera i kalibracije opreme.



Japanski proizvođač Renesas elektroniks planira postepeni nastavak proizvodnje od 5. avgusta, dok Soni grupa očekuje da će se pogon vratiti punom kapacitetu do sredine meseca.



Proizvođač opreme za čipove Tokio elektron takođe priprema ponovno pokretanje proizvodnje naredne sedmice.



Analitičari ocenjuju da su japanske kompanije, zahvaljujući iskustvu sa čestim zemljotresima i pandemijom, značajno unapredile otpornost lanaca snabdevanja kroz diverzifikaciju dobavljača.



Globalna industrija elektronike bi ipak mogla da oseti posledice zemljotresa u regionu Kumamoto, koji se često naziva "japanska Silicijumska dolina" zbog velike koncentracije proizvođača čipova, upozorava britanska agencija.



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