Tokom prvih šest meseci 2026. godine, kako je navedeno, poslovanje Bloka Prerada odvijalo se u nestabilnom poslovnom okruženju - izlaganje NIS-a sankcionom režimu SAD i poslovanje u uslovima kratke licence i geopolitičke situacije koja je uticala na dostupnost nafte i rast cena.

Usled aktuelne situacije, tokom prvih šest meseci 2026. godine, na nivou NIS Grupe prerađeno je ukupno 1.615.000 tona sirovine, dok je u Bloku Prerada prerađeno 1.666.000 tona sirovine.

Na domaćim ležištima proizvedeno je ukupno 554.400 uslovnih tona nafte i gasa u prvih šest meseci ove godine što je za 0,3 odsto manje u odnosu na isti period prošle godine, piše Tanjug.

U drugom kvartalu 2026. godine ostvarena je ukupna proizvodnja nafte i gasa od 264.200 uslovnih tona na ležištima u Srbiji, a ukupna proizvodnja u tom periodu, uključujući koncesije, iznosila je 274.100 uslovnih tona.

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