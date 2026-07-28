Ova institucija je sprovela brzu procenu i utvrdila da stambeni objekti čine 47 odsto ukupnih razaranja. Infrastruktura i nestambeni objekti slede sa udelom u šteti od 27, odnosno 26 odsto, prenosi Anadolu Agency.

Katastrofa je teško pogodila saveznu državu La Gvaira i Distrikt glavnog grada (Distrito Capital), a na ova dva regiona otpada približno polovina ukupnog finansijskog gubitka, prenosi B92.

Susana Kordeiro Gera, potpredsednica Svetske banke za Latinsku Ameriku i Karibe, naglasila je potrebu za pouzdanim podacima kako bi se pokrenuo efikasan proces oporavka od posledica zemljotresa.

Gera je izjavila da je ova institucija pružila vladi Venecuele objektivnu osnovu za planiranje oporavka.

U izveštaju o proceni upozorava se da bi se, ukoliko bi se oslanjali isključivo na trenutni nivo investicija, proces rekonstrukcije ostao nedovršen u periodu od deset godina.

Grupacija Svetske banke pokrenula je zajedničke aktivnosti sa drugim razvojnim partnerima kako bi pružila dodatnu tehničku i finansijsku podršku ovoj zemlji.

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