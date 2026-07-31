Kinesko Ministarstvo trgovine je ocenilo da je predlog SAD "diskriminatorski" i upozorilo je da bi takve mere mogle ozbiljno da naruše trgovinske i ekonomske odnose dve zemlje, kao i globalne lance snabdevanja, objavio je danas Njujork tajms..

"Ako Sjedinjene Američke Države nastave sa ovim potezom, Kina će odlučno preduzeti mere kako bi zaštitila svoja legitimna prava i interese", navelo je to ministarstvo, ali nije preciziralo kakve bi konkretne protivmere mogle da budu uvedene.

Američka Federalna komisija za komunikacije (FCC) saopštila je ove nedelje da razmatra ograničavanje uvoza humanoidnih robota i robotskih uređaja nalik životinjama zbog zabrinutosti za nacionalnu bezbednost, uz podsticanje razvoja domaće industrije.

Iako Kina nije direktno navedena u američkom predlogu, kineske kompanije imaju dominantnu poziciju u sektoru humanoidne robotike.

Peking tvrdi da su mere usmerene upravo protiv kineskih proizvođača i njihovih proizvoda.

Kako je naveo list, američke vlasti su ocenile da napredni roboti predstavljaju bezbednosni rizik jer bi mogli da budu korišćeni za prikupljanje podataka iz domaćinstava, kompanija i javnih prostora, ali i zato što robotika postaje strateški važna tehnologija u ekonomiji zasnovanoj na veštačkoj inteligenciji.

Kina je odbacila američke argumente o nacionalnoj bezbednosti, optužujući Vašington da "preterano proširuje koncept bezbednosti" kako bi ograničio kineske kompanije.

Američka FCC je i ranije koristila argumente nacionalne bezbednosti za ograničavanje uvoza telekomunikacione opreme kineskih kompanija, uključujući Huawei i ZTE.

Analitičari ocenjuju da bi efikasnost mogućih ograničenja za kineske robote mogla da budu ograničena, jer Kina trenutno ima snažnu poziciju u proizvodnji ključnih komponenti.

Kineski startapovi već proizvode humanoidne robote po cenama nižim od 5.000 dolara, dok se veliki deo potrebnih delova, uključujući senzore i mehaničke komponente, proizvodi upravo u Kini.

Kina je takođe lider u industrijskoj robotici.

U njenim fabrikama je tokom 2024. godine radilo više od dva miliona industrijskih robota, dok je tokom iste godine instalirano oko 300.000 novih uređaja, više nego u ostatku sveta zajedno.



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