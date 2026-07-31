Evropska komisija pokrenula je postupak protiv kineske kompanije PDD Holdings, vlasnika platforme Temu, zbog sumnje da nije u potpunosti sarađivala tokom istrage o mogućim stranim subvencijama, piše Tanjug.

Komisija je kompaniji i njenoj evropskoj podružnici WhaleCo Technology dostavila dokument sa preliminarnim nalazima, u kojem navodi moguće ometanje inspekcije sprovedene u okviru istrage.

Temu navodno nije dostavio sve tražene podatke

Prema navodima Evropske komisije, tokom nenajavljene inspekcije koja je održana od 2. do 5. decembra 2025. godine u prostorijama kompanije u Dablinu, istražiteljima nisu dostavljene sve tražene informacije i dokumentacija.

Komisija navodi da nije dobila potpune podatke o organizaciji poslovanja Temua u Evropskoj uniji, informacionim sistemima koje platforma koristi, kao i pojedinim poslovnim evidencijama.

Zbog toga evropski regulatori smatraju da im je otežana provera informacija koje mogu biti važne za nastavak istrage.

Glavna istraga o subvencijama i dalje traje

Evropska komisija naglašava da se trenutni postupak odnosi samo na navodno ometanje inspekcije.

To ne znači da je doneta konačna odluka o tome da li je Temu koristio strane subvencije koje bi mogle da naruše konkurenciju na tržištu Evropske unije.

Glavna istraga o mogućem uticaju stranih subvencija na poslovanje platforme i dalje je u toku.

Temu bi mogao da dobije visoku novčanu kaznu

Ukoliko Evropska komisija potvrdi preliminarne nalaze, kompaniji Temu mogla bi da bude izrečena novčana kazna.

Prema pravilima Evropske unije, kazna za ometanje istrage može iznositi do jedan odsto ukupnog godišnjeg prometa kompanije iz prethodne poslovne godine.

Za velike tehnološke kompanije to može predstavljati značajan finansijski udar.

Zašto je Temu pod lupom Evropske unije?

Temu je jedna od najbrže rastućih internet platformi za kupovinu, poznata po veoma niskim cenama i velikom broju proizvoda koji se nude evropskim potrošačima.

Evropske institucije poslednjih godina pojačale su kontrole velikih onlajn platformi, posebno kada je reč o transparentnosti poslovanja, konkurenciji i mogućem uticaju državnih subvencija.

Ishod istrage odlučiće da li će Temu biti suočen sa dodatnim merama Evropske komisije.

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