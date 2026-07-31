Netfliks se našao u centru neobične pravne bitke nakon što je produkcijska kuća koja stoji iza ratnog filma „Gunslinseri“, u kojem jednu od glavnih uloga tumači Nikolas Kejdž, podnela tužbu vrednu čak 105 miliona dolara, prenosi RTS

Spor je pokrenut zbog krađe hard og diska na kojem se nalazio neobjavljeni materijal sa snimanja, a producenti tvrde da je zbog gubitka podataka nastala velika finansijska šteta.

Ukraden hard disk sa važnim snimcima

Prema navodima iz tužbe, hard disk sa delom snimljenog materijala ukraden je tokom produkcije filma.

Producenti tvrde da je nestanak snimaka izazvao ozbiljne probleme u završetku projekta, dodatne troškove i odlaganje pojedinih faza produkcije.

Zbog toga smatraju da Netfliks snosi odgovornost jer, prema njihovim navodima, nije obezbedio odgovarajuću zaštitu materijala tokom realizacije filma.

Film sa Nikolasom Kejdžom još nije prikazan publici

Posebnu pažnju privlači činjenica da film „Gunslinseri“ još nije zvanično prikazan gledaocima.

Ratna drama tako se našla u centru pažnje ne zbog same priče ili glumačke ekipe, već zbog sudskog spora koji bi mogao da donese višemilionske posledice.

Umesto pripreme za premijeru, Netfliks će morati da odgovara na optužbe produkcije pred sudom.

Krađa digitalnog materijala postaje veliki problem u filmskoj industriji

Ovaj slučaj pokazuje koliko je zaštita digitalnih podataka postala važna u savremenoj filmskoj industriji.

Dok su se ranije gubili filmski zapisi na trakama, danas jedan ukradeni uređaj može sadržati materijal čija vrednost dostiže milione dolara.

Snimci, scenariji, montažni materijali i drugi digitalni fajlovi predstavljaju ključnu imovinu produkcija, zbog čega kompanije ulažu velike iznose u njihovu zaštitu.

Sud će odlučiti ko snosi odgovornost

Ishod spora još nije poznat, a sud će utvrditi da li Netfliks zaista snosi odgovornost za nestanak materijala i finansijsku štetu koju navodi produkcija.

Ukoliko tužba bude prihvaćena, kompanija bi mogla da se suoči sa jednom od većih odšteta povezanih sa filmskom produkcijom poslednjih godina.

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