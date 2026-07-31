Kompanija Shell poseduje 35 odsto udela u dubokomorskom bloku 12 na Kipru, koji se nalazi u istočnom Mediteranu i obuhvata projekat razvoja gasnog polja Afrodita (Aphrodite), prenosi Tanjug.
Plan razvoja nalazišta predviđa bušenje četiri bušotine, postavljanje plutajuće proizvodne jedinice i izgradnju podmorskog gasovoda dužine oko 250 kilometara, kojim će gasno polje biti povezano sa egipatskom mrežom za transport prirodnog gasa, navodi se u dokumentu koji je MOL dostavio Budimpeštanskoj berzi.
Zaključenje transakcije očekuje se u prvoj polovini 2027. godine, nakon pribavljanja svih potrebnih regulatornih odobrenja i ispunjenja ugovorenih uslova za zatvaranje transakcije, dok bi proizvodnja gasa trebalo da počne 2031. godine.
Grupa MOL će u ovom projektu sarađivati sa kompanijama Chevron i NewMed, koje imaju veliko iskustvo u razvoju dubokomorskih nalazišta u istočnom Mediteranu.
Ukupna kupoprodajna cena koju će platiti Grupa MOL iznosi najviše 720 miliona američkih dolara. Deo kupoprodajne cene biće isplaćen naknadno, po ispunjenju unapred definisanih razvojnih etapa projekta.
Predsednik i izvršni direktor Grupe MOL Žolt Hernadi ocenio je da je ulazak u projekat Afrodita najveća razvojna prilika za sektor istraživanja i proizvodnje kompanije od sticanja udela u azerbejdžanskom polju ACG 2019. godine i važan korak u jačanju međunarodnog portfelja kompanije.
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Svet
MOL i Šel postigli dogovor - mađarska naftna kompanija investira 720 miliona dolara
Mađarska naftna kompanija MOL potpisala je ugovor sa kompanijom Shell o kupovini 100 odsto udela u kompaniji BG Cyprus Ltd za oko 720 miliona američkih dolara, čime će indirektno steći 35 odsto udela u projektu razvoja gasnog polja Afrodita u dubokomorskom bloku 12 kod Kipra.
Kompanija Shell poseduje 35 odsto udela u dubokomorskom bloku 12 na Kipru, koji se nalazi u istočnom Mediteranu i obuhvata projekat razvoja gasnog polja Afrodita (Aphrodite), prenosi Tanjug.
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