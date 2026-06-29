Sudije su presudile 5:4 da administracija nije obezbedila dovoljne zakonske procedure da Lisa Kuk ospori svoju smenu, izveštava BBC.

Sud je privremeno obustavio njenu smenu i vratio slučaj nižim sudovima na dalje razmatranje. Prema odluci, administracija će morati da dokaže svoje tvrdnje na nižim sudovima da je Kuk učestvovala u navodnoj hipotekarnoj prevari ako želi da nastavi sa procesom njene smene. Istovremeno, Kuk će imati priliku da ospori optužbe.

Ona ih je ranije u potpunosti negirala, a njene pristalice tvrde da su one samo izgovor za pokušaj vršenja većeg političkog uticaja na Federalne rezerve.

Nezavisnost Federalnih rezervi u centru spora Prema američkom zakonu, predsednik može da smeni guvernera Federalnih rezervi samo "iz opravdanog razloga".

Ova odredba je osmišljena da zaštiti centralnu banku od političkog pritiska i osigura da je monetarna politika usklađena sa dugoročnim ekonomskim ciljevima.

Tokom sudskog ročišta u januaru, advokat Lize Kuk, Pol Klement, upozorio je da će način na koji administracija postupa u ovom slučaju učiniti pravnu zaštitu Federalnih rezervi "gotovo besmislenom".

Optužbe o hipotekarnoj prevari U avgustu prošle godine, Tramp je na društvenim mrežama objavio svoju nameru da ukloni Kuk, tvrdeći da je ona u isto vreme na hipotekarnim dokumentima navela dve različite nekretnine kao svoje glavno prebivalište, što bi moglo uticati na uslove njenog kredita, piše tportal.

S druge strane, advokat američke vlade, Džon Zauer, tvrdio je pred sudom da je objavljivanje na društvenim mrežama bilo dovoljno kao obaveštenje i da je u ovom slučaju, čak i ako je u pitanju bila nenamerna greška, reč o "nemaru" koji bi mogao da potkopa poverenje u Federalne rezerve.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.